TRAMPOVO UPOZORENJE: Amerika ima dovoljno nuklearnog oružja da raznese svet 150 puta

"Mi smo jedini koji ne testiraju. E, ja ne želim da budemo jedina zemlja koja ne testira. Kažem da ćemo testirati nuklearno oružje kao što to rade i druge zemlje"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegova zemlja ima dovoljno nuklearnog oružja da "raznese svet 150 puta“ i da ne želi da SAD "budu jedina zemlja koja ne testira" nuklearno oružje.

"Imamo više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja. I mislim da moramo nešto da uradimo povodom denuklearizacije. Razgovarao sam sa Vladimirom Putinom i Si Đinpingom na ovu temu", rekao je Tramp.

Gostujući u emisiji na CBS kanalu, novinar je upitao Trampa - zašto bi SAD uopšte testirale nuklearno oružje, Tramp je rekao.



"Ne želim da Amerika bude jedina zemlja koja ne testira. Eto, Rusija je objavila da će sprovesti testove. Severna Koreja stalno testira. I druge zemlje testiraju. Mi smo jedina zemlja koja ne testira. E, ja ne želim da budemo jedina zemlja koja ne testira. Kažem da ćemo testirati nuklearno oružje kao što to rade i druge zemlje", rekao je Tramp.

On je optužio Moskvu i Peking da testiraju, ali da o tome ne govore.

"Mi smo otvoreno društvo. Mi smo drugačiji. Mi o tome pričamo", napomenuo je Tramp.

Tramp je krajem oktobra rekao da je naložio Pentagonu da "odmah počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja".

Trampova izjava o nuklearnom oružju došla je nakon pohvala Vladimira Putina zbog testiranja krstareće rakete "Burevestnik" sa nuklearnim pogonom.

Autor: S.M.