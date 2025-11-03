Putin postavio rok za osvajanje Pokrovska? Šalje dodatne vojnike, ima samo jedan cilj

Ruski predsednik Vladimir Putin navodno je postavio svojim snagama ambiciozan zadatak da do 15. novembra zauzmu Pokrovsk, Mirnohrad i čitavu okolnu aglomeraciju, prenose ukrajinski i međunarodni mediji.

Prema najnovijim izveštajima, ruske trupe već kontrolišu oko 60 odsto Pokrovska, gde specijalne jedinice ukrajinske Obaveštajne službe za odbranu (HUR) sprovode operaciju pod neposrednim nadzorom šefa Kirila Budanova. Informaciju je preneo Mikola Malomuž, bivši general i šef ukrajinske Spoljne obaveštajne službe, piše Euromaidan Press.

General Malomuž objašnjava da Kremlj ovim napadima želi pre svega politički učinak, pokazivanje snage uoči zime i demonstraciju kontrole, kako unutar Rusije, tako i u inostranstvu.

"Putinov strateški cilj je da pokaže da može da osvaja teritorije, naročito nakon promene stava Donalda Trampa i njegovog sastanka sa Si Đinpingom. On želi da pokaže da diktira uslove", rekao je Malomuž.

Kako bi ostvario cilj, Putin je prema frontu kod Pokrovska i Mirnohrada preusmerio oko 17.000 dodatnih vojnika. Ruske trupe, prema izveštajima, pokušavaju da preseku ukrajinske linije snabdevanja i stvore "model okruženja ili poluokruženja", čime bi slomile odbranu grada.

Osim vojnih napada, ruske snage ciljaju i civilnu infrastrukturu, kako bi oslabile ukrajinski moral i ekonomiju.

"Cilj je i da se izvrši pritisak na međunarodnu zajednicu i prikaže moć ruskog naoružanja, uključujući i nuklearno", dodao je Malomuž.

Ukrajinski otpor i slanje elitnih jedinica

Ukrajinski projekat DeepState navodi da ruske trupe, deo grupacije od oko 170.000 vojnika, nastavljaju da prodiru u Pokrovsk. Ipak, ukrajinska vojska pruža snažan otpor.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je odbrana Pokrovska "prioritet", nakon što su elitne specijalne jedinice raspoređene u grad.

"Pokrovsk je naš prioritet. Nastavljamo da uništavamo okupatora. Moraju biti zaustavljeni i uništeni tamo gde su stigli", rekao je Zelenski.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je "likvidiralo" ukrajinske specijalce koji su helikopterom sleteli u blizini grada. Objavljene su i snimke helikoptera Black Hawk koji iskrcava vojnike, ali mesto i vreme nisu potvrđeni. Ukrajina je negirala ruske tvrdnje.

Prema procenama DeepState-a, otprilike polovina Pokrovska nalazi se u tzv. 2sivoj zoni", bez potpune kontrole bilo koje strane.

Vojni izvor iz Donjecka rekao je za BBC da ukrajinske snage nisu opkoljene, ali da su njihove linije snabdevanja pod stalnom vatrom. „Situacija se toliko promenila da je general Sirski poslao elitne jedinice da stabilizuju front“, naveo je izvor.

Borbe se vode za železničku stanicu i industrijsku zonu na zapadu grada. Logistika je u velikoj meri prešla na pešadijsko snabdevanje. „Ukrajinska vojska nije u fizičkom okruženju, ali se nalazi u operativnom – što znači da je čitava logistika pod vatrenom kontrolom“, dodao je izvor.

Sirski: Nema opkoljavanja

Komandant ukrajinskih Oružanih snaga Oleksandr Sirski izjavio je da "nema opkoljavanja ni blokade Pokrovska i Mirnohrada".

"U toku je složena operacija oslobađanja grada, u kojoj učestvuju pripadnici Snaga za specijalne operacije, Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i Vojne obaveštajne uprave (GUR). Naše snage odolevaju stalnom pritisku neprijatelja, koji pokušava da preseče opskrbne rute, ali mi održavamo logistiku", rekao je Sirski.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) naveo je da su ukrajinske trupe ostvarile "blagi napredak" severno od Pokrovska, ali da grad i dalje ostaje "uglavnom sporna siva zona".

