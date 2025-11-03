Tragedija: Šampionku (39) i majku dvoje dece ubila nova devojka njenog bivšeg partnera

Sindi Morvan (39), proslavljena francuska šampionka u biciklizmu i majka dvoje dece, brutalno je ubijena u Kaleu. Ubistvo je izvršila žena, za koju se veruje da je sadašnja partnerka bivšeg supruga sportistkinje, koja je nakon zločina izvršila samoubistvo.

Zločin se dogodio u utorak, 31. oktobra, oko 14.30 časova, a detalje je izneo Patrik Lelu, zamenik javnog tužioca. Prema njegovim rečima, Sindi je preminula od "jedne od dve prostrelne rane nanete oružjem velikog kalibra".

Ubica je, nakon što je usmrtila Sindi, mirno odšetala do svog vozila gde je istim oružjem oduzela sebi život.

Istražitelje je na mestu samoubistva sačekalo i oproštajno pismo. U njemu je žena priznala zločin, objasnila svoje razloge i uputila "izvinjenje zbog svog čina", potvrdio je tužilac Lelu.

Ključni motiv, kako se navodi, leži u "ekstremno zategnutim odnosima" između žrtve i ubice. Ubica je bila sadašnja partnerka bivšeg supruga Sindi Morvan, što ukazuje na zločin iz strasti.

Istraga je otvorena zbog ubistva s predumišljajem, a policija će ispitati i druge osobe, uključujući bivšeg partnera žrtve, koji se našao u centru ovog ljubavnog trougla.

Sindi Morvan je bila velika zvezda francuskog biciklizma, nacionalna šampionka i veoma poštovana članica svoje zajednice u Pa de Kaleu. Njena smrt ostavila je u šoku sportski svet i celokupnu javnost.

