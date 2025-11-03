AKTUELNO

Svet

Lavina na Himalajima: Tri osobe poginule, osam nestalo

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Unsplash.com ||

Tri planinara, među kojima je i jedan strani državljanin, poginula su, a osam drugih je nestalo nakon što je lavina zahvatila ekspediciju na planinskom vrhu u Nepalu, saopštila je danas policija.

Među nestalim planinarima na planini Jalung Ri, koja se uzdiže do 5.630 metara severoistočno od Katmandua, pet je stranih državljana, rekao je policijski zvaničnik Gijan Kumar Mahato za Rojters.

Četiri povređena planinara evakuisana su u obližnje selo, a potraga za nestalim planinarima, u koju su uključeni i helikopteri i dalje je u toku, dodao je Mahato.

"Neprijatelj je u gotovo svim delovima grada": Ruske trupe prodiru u Pokrovsk, žestoke ulične borbe u toku
"Takođe smo poslali timove vojske i policije za traganje i spasavanje na terenu i sada čekamo nove informacije", naveo je on.

Jalung Ri se nalazi u dolini Rolvaling u severoistočnom Nepalu, a planinari na ovoj visini suočavaju se sa mešavinom stena, leda i snega.

Autor: Marija Radić

#Himalaji

#Lavina

#Nepal

#Poginuli

#nestali

POVEZANE VESTI

Svet

NAPADAČ SA BRODA PUCAO NA BAR: Poginule tri osobe, osam ranjeno

Svet

Objavljen SNIMAK STRAVIČNOG RUŠENJA AVIONA U MIČIGENU: Poginule tri osobe (VIDEO)

Svet

Saobraćajna nesreća u blizini Firence: Tri osobe poginule, među povređenima i devojčica

Svet

STRAVIČNA NESREĆA U LISABONU: Srušila se žičara Glorija, poginule tri osobe, više od 20 povređenih

Svet

TRAGEDIJA U KANADI - U padu helikoptera poginule tri osobe

Svet

Lavina zatrpala turiste, ima mrtvih i nestalih: Drama u Južnom Tirolu, dignuti i helikopteri