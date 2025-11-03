Lavina na Himalajima: Tri osobe poginule, osam nestalo

Tri planinara, među kojima je i jedan strani državljanin, poginula su, a osam drugih je nestalo nakon što je lavina zahvatila ekspediciju na planinskom vrhu u Nepalu, saopštila je danas policija.

Među nestalim planinarima na planini Jalung Ri, koja se uzdiže do 5.630 metara severoistočno od Katmandua, pet je stranih državljana, rekao je policijski zvaničnik Gijan Kumar Mahato za Rojters.

Četiri povređena planinara evakuisana su u obližnje selo, a potraga za nestalim planinarima, u koju su uključeni i helikopteri i dalje je u toku, dodao je Mahato.

"Takođe smo poslali timove vojske i policije za traganje i spasavanje na terenu i sada čekamo nove informacije", naveo je on.

Jalung Ri se nalazi u dolini Rolvaling u severoistočnom Nepalu, a planinari na ovoj visini suočavaju se sa mešavinom stena, leda i snega.

Autor: Marija Radić