Zemljotres pogodio Tursku: Potres severno od Izmira, nema povređenih

Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je večeras u 21:23 časova na području zapadnog dela Turske, severno od Izmira.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa lociran je na koordinatama 39.2272 N, 28.1731 E, dok je hipocentar bio na dubini od oko 4,9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti, a nadležne službe u Turskoj prate situaciju i spremne su da reaguju u slučaju naknadnih podrhtavanja tla.

Područje zapadne Turske, uključujući i region Izmira, nalazi se u seizmički aktivnoj zoni i često je pogođeno zemljotresima različitog intenziteta.

Autor: Dalibor Stankov