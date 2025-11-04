Fatalna tuča navijača u Grčkoj: Jedna osoba izbodena nasmrt

Užasne vesti stižu iz Grčke! Jedan mladi navijač AEK-a iz Atine prreminuo je od posledica povreda koje je zadobio u tuči s navijačima Olimpijakosa!

Kako je preneo poznati navijački portal "Hooligans.cz", do tuče navijača dva kluba došlo je u Halkidi, a tada je nesrećni navijač uboden nožem od strane jednog navijača Olimpijakosa.

Od posledica ozbiljnih povreda koje je zadobio, kasnije je preminuo, a njegov identitet za sada nije poznat. Inače, AEK i Olimpijakos odigrali su meč u Pierju 26. oktobra, a nije poznato da li je tada, ili nakon toga došlo do pomenutog sukoba.

Ovo je samo jedan u nizu izgubljenih života zbog navijačkih sukoba u Grčkoj, gde među navijačkim grupama brojnih klubova vlada velika netrpeljivost, a među njima su i Olimpijakos i AEK.

Poslednji u nizu ovakvih jezivih slučajeva, dogodio se u avgustu 2023. godine, kada je u sukobu navijača AEK-a i zagrebačkih Bed Blu Bojsa koji su bili potpomognuti navijačima Panatinaikosa, život izgubio navijač kluba iz Nove Filadelfije, Mihalis Kacuris.

Tada su Bed Blu Bojsi napali navijače AEK-a ispred njihovog stadiona noć uoči meča, a u opštem metežu nesrećni Kacuris uboden je nožem, nakon čega je preminuo.

