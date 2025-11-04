AKTUELNO

Svet

Sudar vozova u Indiji: Najmanje osam osoba poginulo

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Fire Department of Pardubice region ||

Najmanje osam ljudi je poginulo, a više njih je povređeno u sudaru putničkog i teretnog voza u centralnoj indijskoj državi Čatisgar, prenosi Rojters.

U trenutku nesreće teretni voz bio je zaustavljen na šinama, a putnički je udario u njega otpozadi, pri čemu je oštećeno nekoliko prvih vagona putničkog voza.

Na licu mesta su policija i spasilačke ekipe.

Vlasti su najavile detaljnu istragu o nesreći.

Rojters navodi da železničke nesreće nisu retkost u Indiji, navodeći da je među najgorim bila 2023, kada se se sudarila tri voza i poginulo 288 ljudi.

