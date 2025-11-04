AKTUELNO

SAD: Trampova administracija razvila niz opcija za vojnu akciju u Venecueli

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/J. Scott Applewhite ||

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razvila je niz opcija za vojnu akciju u Venecueli, uključujući direktne napade na vojne jedinice koje štite venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i preuzimanje kontrole nad naftnim poljima u toj zemlji, tvrde neimenovani američki zvaničnici, prenosi CBS Njuz.

Predsednik SAD Donald Tramp zvanično još nije doneo konačnu odluku o tome kako će nastaviti da se odnosi prema Venecueli, ali neimenovani izvori te televizije tvrde da predsednik razmatra da odobri operacije koje bi mogle da ugroze američke trupe ili mogu da se pretvore u sramotan neuspeh.

Međutim, dodaju, mnogi Trampovi visoki savetnici insistiraju na jednoj od najagresivnijih opcija - svrgavanje Nikolasa Madura sa vlasti.

Trampovi pomoćnici su zatražili od ministarstva pravde SAD dodatne smernice koje bi mogle da obezbede pravnu osnovu za bilo kakvu vojnu akciju pored tekuće kampanje napada na brodove u Karipskom moru za koje administracija bez dokaza tvrdi da trguju narkoticima.

Iako su smernice još u fazi izrade, neki zvaničnici Trampove administracije očekuju da će se u njima naći tvrdnje da su Maduro i njegovi najviši bezbednosni zvaničnici centralne ličnosti u Kartelu de los Soles, koji je administracija u Vašingtonu označila kao narkoterorističku grupu.

Na pitanje CBS News da li SAD idu u rat sa Venecuelom, Tramp je u nedelju rekao da "sumnja".

"Sumnjam. Ne mislim tako, ali prema nama su se ponašali veoma loše, ne samo po pitanju droge", rekao je Tramp i ponovio svoju tvrdnju da je Maduro otvorio svoje zatvore i mentalne ustanove i poslao članove bande Tren de Aragua u SAD.

Na pitanje da li su Maduru odbrojani dani kao predsedniku Venecuele Tramp je odgovorio: "Mislim da jesu".

PONOVO DRAMA U BRISELU, ZATVORENI AERODROMI: Primećeni dronovi, obustavljeni letovi

Autor: Marija Radić

