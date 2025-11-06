AKTUELNO

SNIMAK DRAME U OVALNOM KABINETU: Šef farmaceutskog giganta se onesvestio na sastanku s Trampom (VIDEO)

U Ovalnom kabinetu danas je došlo do drame kada se direktor farmaceutske kompanije se onesvestio tokom sastanka povodom objave Donalda Trampa o cenama lekova za mršavljenje!

Kako prenose mediji, srećom, na licu mesta je bio doktor Mehmet Oz, koji je odmah priskočio u pomoć.

Gordon Findlaj, predstavnik kompanije "Novo Nordisk", srušio se dok je Dejvid Riks izvršni direktor kompanije "Eli Lilly", govorio na događaju u Ovalnom kabinetu gde su Tramp i proizvođači lekova najavili sporazum o proširenju pokrivenosti i smanjenju cena lekova za gojaznost "Zepbound" i "Wegovy".

Droktor Oz, lekar koji služi kao administrator Centara za usluge "Medicare" i "Medicaid" u Trampovoj administraciji, odmah je reagovao kako bi pomogao Findlaju i ostalima u prostoriji.

Ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi takođe je bio prisutan, ali je brzo napustio Ovalni kabinet. Novinari su ubrzo ispraćeni iz prostorije, a prenos je prekinut nakon incidenta. Uzrok zbog čega je Gordon Findlaj pao u nesvest i njegovo stanje nisu poznati.

