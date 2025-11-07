AKTUELNO

Oni ukidaju papirne avionske karte: Ako ovo ne znate propustićete let

Irska niskobudžetna avio-kompanija Rajaner danas je podsetila putnike da od 12. novembra u potpunosti prelazi na digitalne bording karte

Ovom praksom Rajaner ukida mogućnost štampanja karata za ukrcavanje na papiru, a putnici će morati da koriste karte dostupne u okviru njihove zvanične aplikacije prilikom prijave za let.


Kompanijom Rajaner na godišnjem nivou putuje 207 miliona putnika, a skoro 80 odsto njih ima digitalne karte, pa se smatra da potpuno ukidanje papirnih neće predstavljati veliki problem.

Cilj ove mere je ubrzavanje ukrcavanja i smanjenje administrativnog opterećenja, a navode da je i smanjena potrošnja papira korisna za životnu sredinu.

Digitalne karte biće dostupne direktno u aplikaciji, pri čemu korisnici dobijaju centralizovan pristup putnim dokumentima, informacijama o letu i obaveštenjima u slučaju eventualnih promena, a sistem biće obavezan i za putnike koji su ranije praktikovali štampanje karata, navodi avio-kompanija.


Kao dodatnu prednost aplikacije oni ističu i mogućnost da putnici naruče hranu i piće unapred i budu posluženi među prvima, kao i pregled stanja leta u realnom vremenu, obaveštenja o promenama gejtova i dostupnim alternativnim letovima u slučaju poremećaja saobraćaja.

