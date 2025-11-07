AKTUELNO

Svet

OTKRIVENO KO ĆE ZAMENITI TRAMPA: On je glavni kandidat Republikanaca za predsednika 2028. godine

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Evelyn Hockstein ||

Prema pisanju američkog magazina Politiko, državni sekretar SAD Marko Rubio u privatnim razgovorima je saopštio da je potpredsednik Džej Di Vens glavni kandidat Republikanske partije na predsedničkim izborima 2028. godine.


- Državni sekretar Marko Rubio u privatnom krugu je rekao svojim najpoverljivijim saradnicima da je Džej Di Vens glavni kandidat republikanaca na izborima 2028. godine - navodi se u tekstu.

Podseća se da je Rubio već u julu ocenio da je potpredsednik SAD Džej Di Vens „odličan kandidat“ republikanaca za predsedničke izbore 2028. godine.

Podseća se da je Rubio već u julu ocenio da je potpredsednik SAD Džej Di Vens „odličan kandidat“ republikanaca za predsedničke izbore 2028. godine.

Autor: D.Bošković

#Donald Tramp

#Pisanje

#džej di vens

#magazin

#mark rubio

#politiko

POVEZANE VESTI

Svet

RIČARD GRENEL PONOVO KOD TRAMPA! Glavni kandidat za savetnika za nacionalnu bezbednost SAD

USA Izbori

Oglasio se Viktor Orban: Tramp je na putu ka prelepoj pobedi

Svet

GOVOR DŽEJ DI VENSA U MINHENU ŠOKIRAO! Dr Lukić za Pink: On je direktno suprotstavljen svemu onome na šta se bazira ideologija elita u Evropi

Svet

DRAMA U AVIONU KOJIM JE TRAMPOV ČOVEK POLETEO ZA MINHEN: Rubio morao hitno da se vrati u Vašington

Svet

Trampov potpredsednik Džej Di Vens: Džo je najgori predsednik u poslednjih 40 godina

Svet

Jutro nakon povlačenja Bajdena: Ovo su najnovije informacije o predsedničkoj kampanji u SAD