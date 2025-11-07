SI ĐINPING PUSTIO U RAD NOVU ZVER! Prvi nosač aviona opremljen elektromagnetnim katapultima (VIDEO)

Predsednik Kine Si Đinping prisustvovao je ceremoniji podizanja zastave i puštanja u rad nosača aviona „Fuđijan“, prvog kineskog nosača opremljenog elektromagnetnim katapultima, održanoj u južnoj provinciji Hajnan.

Kako prenosi agencija Sinhua, Si Đinping, koji obavlja i funkciju predsednika Centralne vojne komisije, u sredu se ukrcao na nosač u pomorskoj luci Sanja kako bi izvršio pregled broda.

Nosač aviona „Fuđijan“ porinut je u junu 2022. godine, a ime je dobio po provinciji Fuđijan.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) 07. новембар 2025.

Autor: S.M.