TRAMP DOČEKAO ORBANA U BELOJ KUĆI Očekuju se razgovori o energetskoj saradnji: Uvek postoji šansa za susret sa Putinom u Budimpešti

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji je stigao u Belu kuću, razgovarati o pitanjima energetske saradnje, trgovini i ratu u Ukrjaini, prenose američki mediji.

Tramp je rekao da razmatra izuzeće od sankcija za rusku naftu za Mađarsku pošto ta zemlja, kako je naveo, nema drugih opcija.

- On je uradio fantastičan posao, on je veoma moćan čovek u svojoj zemlji, ali je i voljen. On vodi zaista sjajnu zemlju. Samo želim da poželim dobrodošlicu ovoj zaista dobroj osobi, on je sjajan lider - kazao je Tramp.

Tramp je rekao i da "uvek postoji šansa" da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

Orban je kazao da je rat u Ukrajini "najvažnije pitanje" za tu zemlju.

- Razlog zašto smo ovde je da otvorimo novo poglavlje između bilateralnih odnosa Sjedinjenih Država i Mađarske - kazao je Orban.

Tramp i Orban će danas, kako se očekuje, razgovarati o zavisnosti Mađarske od ruske nafte i o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje između dve zemlje.

To će biti njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru.

Tramp insistira da evropske zemlje prekinu kupovinu ruske nafte kako bi se Moskvi smanjili prihodi koji finansiraju rat u Ukrajini, dok Mađarska od početka sukoba 2022. godine ne prekida politiku oslanjanja na rusku energiju, što izaziva kritike unutar EU i NATO-a, ističu stručnjaci.

Uoči sastanka, mađarski zvaničnici naveli su da Orban namerava da razgovara o mogućnosti susreta između SAD i Rusije i da zatraži izuzeće od američkih energetskih sankcija.



Tramp je ranije najavio mogući sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, ali je on odložen nakon što je Rusija odbila prekid vatre.

Bela kuća je saopštila da će lideri razgovarati o oblastima "od obostranog interesa" i nagovestila mogućnost postizanja ekonomskih dogovora.

Autor: S.M.