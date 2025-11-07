AKTUELNO

TURSKA IZDALA NALOG ZA HAPŠENJE NETANJAHUA: Izraelski premijer optužen za genocid, na poternicama 37 lica

Izvor: Pink.rs/RIA Novosti, Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah ||

Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu izdala je nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua zbog optužbi za genocid, navodi se u saopštenju kancelarije, prenosi RIA Novosti.

Kako je navedeno, Kancelarija glavnog tužioca je osim za Netanjahua izdala nalog za hapšenje i niza drugih izraelskih zvaničnika zbog optužbi za genocid u pojasu Gaze.

"Izdate su poternice za 37 osumnjičenih, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca pod optužbama za genocid i zločine protiv čovečnosti", saopštilo je državno tužilaštvo.

Kancelarija generalnog tužioca je naglasila da su izraelske vlasti optužene za genocid, masovno bombardovanje Pojasa Gaze i ometanje isporuke humanitarne pomoći.

Autor: Iva Besarabić

