PROVALNIK OPLJAČKAO STAN, PA ZASPAO U NJEMU: Vlasnica ga pronašla kada se vratila s posla

Zamislite da ste se vratili s posla, spremni ste da se raskomotite u svojoj kući, pa onda ugledate nepoznatog muškarca koji mirno spava u vašem domu.

Upravo to se dogodilo jednoj ženi u ruskom gradu Blagoveščensku, kada je provalnik nakon pljačkanja njenog stana odlučio da na licu mesta zadrema.

Vlasnica stana prijavila je policiji da je, po povratku iz noćne smene, u svom domu zatekla nepoznatog sredovečnog muškarca, saopštilo je Odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Amurske oblasti.



Ispostavilo se da je provalnik tokom noći ušao u kuću kroz prozor, nameravajući da izvrši krađu, znajući da vlasnica nije tu. Osumnjičeni je spakovao televizor i motornu testeru u torbe, ali, pretpostavljajući da će vlasnica biti odsutna duže vreme, odlučio je da se odmori i zaspao. Žena ga je zatekla u takvom stanju kada se vratila s posla, prenosi "RIA Novosti".

Policija je odmah privela 45-godišnjeg lokalnog stanovnika, koji već ima krivični dosije za krađu i trgovinu drogom. Pokrenut je krivični postupak, a RIA podseća da za pokušaj krađe počinjen zakonskim ulaskom u tuđi dom sledi kazna zatvora do šest godina. Kao preventivna mera, provalniku je izrečena pismena obaveza da ne napušta područje i da se prikladno ponaša.



HLADNIJE VREME - VIŠE PROVALNIKA

Sa hladnom sezonom dolaze i praznici, a to je vreme kada mnogi od nas koriste slobodne dane za odmor, putovanja i posete porodici. Upravo zbog toga neki ljudi vide ovaj period u godini kao savršenu priliku za pljačkanje stanova i kuća.

Postoji nekoliko znakova koji provalnicima jasno pokazuju koje kuće mogu lako "posetiti", a jedan od najočiglednijih su otključana vrata. Iako deluje jednostavno, mnogi zaborave na tu svakodnevnu naviku - pogotovo tokom praznika, kada smo preplavljeni obavezama, društvenim događajima, kupovinom poklona...

Društvene mreže takođe mogu otkriti naše odsustvo, jer provalnici koriste Fejsbuk, Instagram i druge platforme da vide kada je nečiji dom prazan. Stručnjaci savetuju da fotografije sa prazničnih putovanja objavljujemo na internet tek nakon što se vratimo kući, kako ne bismo nepotrebno "oglasili" da se niko ne nalazi u našoj kući.

Još jedan čest znak su predmeti ostavljeni ispred vrata, poput praznih kanti za smeće ili praznih kutija od novih uređaja. Ostavljanje kutija od skupih elektronskih uređaja ispred kuće signalizira provalniku da unutra ima vrednih stvari, tako da je bolje čuvati ambalažu u zaključanim prostorima ili je baciti.

Autor: D.Bošković