Izgubio kontrolu nad autom i uleteo u grupu ljudi: Nesreća na Floridi, četiri osobe poginule, 11 povređeno

Četiri osobe su poginule, a 11 je povređeno nakon što je vozača automobila koji je navodno prethodno učestvovao u uličnim trkama izgubio kontrolu nad svojim vozilom i udario u grupu ljudi u Tampi, u saveznoj američkoj državi Florida, u ranim jutarnjim satima, saopštile su vlasti.

Policija Tampe saopštila je da se nesreća dogodila u naselju Ibor Siti u Tampi u 00.45 časova po lokalnom vremenu, prenosi NBC News.



Vlasti su navele da su tri žrtve preminule na licu mesta, a četvrta u obližnjoj bolnici. Devetoro povređenih zbrinuto je u lokalnim bolnicama, od kojih je jedna osoba u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Dve osobe sa lakšim povredama odbile su medicinsku pomoć na mestu događaja, dodala je policija.

"Ono što se dogodilo jutros bila je besmislena tragedija, naša srca su uz najbliže žrtava i sve koji su pogođeni ovim događajem", izjavio je načelnik policije Tampe Li Berkou.



On je istakao da je neodgovorna vožnja dovela nevine živote u opasnost.

"Policija Tampe i saobraćajna patrola Floride posvećene su tome da obezbede pravdu za žrtve i njihove porodice", naglasio je Berkou.

Policija je identifikovala vozača kao 22-godišnjeg Silasa Sampsona, koji je zadržan na licu mesta, saopštile su vlasti. Nije poznato da li je angažovao advokata.

Oko 00.40 časova, jedinica policije Tampe pratila je vozilo kojim je Sampson neodgovorno upravljao na auto-putu I-275. Isto vozilo je ranije primećeno kako učestvuje u uličnoj trci, dodala je policija.

Saobraćajna patrola Floride započela je poteru i bezuspešno pokušala da ga zaustavi dok je nastavio da se kreće velikom brzinom, saopštila je policija.

Vlasti su navele da su odustale od potere u jednom trenutku.

Sampson je zatim nastavio da vozi velikom brzinom, izgubio kontrolu i udario u poslovni objekat, odakle je proleteo u masu ljudi, saopštila je policija.

Autor: D.Bošković