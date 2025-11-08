TRAGEDIJA U RUSIJI: Srušio se helikopter, petoro mrtvih

Ruski helikopter Ka-226 srušio se u Republici Dagestan 7. novembra, pri čemu je poginulo pet ljudi, uključujući četiri zaposlena u Kizljarskom elektromehaničkom zavodu (KEMZ), saopštila je kompanija 8. novembra.

Helikopter se srušio u blizini sela Ači-Su u ruskoj Republici Dagestan , koja se nalazi uz Kaspijsko more. Ruski državni mediji su prvobitno izvestili da je letelica prevozila turiste.

KEMZ, ruska odbrambena kompanija specijalizovana za avijacijsku opremu, objavila je imena poginulih u nesreći 8. novembra. Među žrtvama su bila i četiri zaposlena u KEMZ-u, uključujući zamenika generalnog direktora fabrike za građevinarstvo i podršku transportu.

Shocking footage captures a helicopter crash in Dagestan—showing the Ka-226 losing control before hitting a house. Thankfully, no serious injuries reported, but a stark reminder of the dangers pilots face. Stay safe out there. 🚁💥 #Dagestan #HelicopterCrash #BreakingNews pic.twitter.com/wSAKhLZyvg — ceanpolitics (@ceanglobal) 08. новембар 2025.

Mehaničar leta Ka-226 je takođe poginuo u nesreći. Još dvojica su povređena.

KEMZ je sankcioniran od strane Sjedinjenih Država zbog učešća u ruskom ratu protiv Ukrajine. Fabrika razvija i proizvodi sisteme za zemaljsku kontrolu, dijagnostiku i drugu opremu, prvenstveno za avione Suhoj i MiG – avione koji bacaju rakete i bombe na ukrajinske gradove.

Snimci koji tvrde da prikazuju pad helikoptera pojavili su se na društvenim mrežama.

Uzrok nesreće ostaje nejasan. Ruska federalna agencija za vazduhoplovstvo, Rosavijacija, klasifikovala je nesreću kao "katastrofu" i saopštila da će učestvovati u zvaničnoj istrazi.

Ka-226 je ruski dvomotorni višenamenski helikopter koji može da preveze do sedam putnika. U julu 2024. godine, ukrajinska vojnoobaveštajna agencija (UVAR) izvestila je da je Ka-226 bio među nekoliko helikoptera oštećenih u sabotažnoj operaciji .

Zapadne sankcije su takođe ozbiljno pogodile ruski vazduhoplovni sektor, ostavljajući mnoge avione bez neophodnih delova za rutinsko održavanje.

Autor: D.Bošković