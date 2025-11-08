AKTUELNO

DŽEKPOT AMERIČKE LUTRIJE MEGA MILIONI DOSTIGAO REKORD: Srećni dobitnik može osvojiti 900 miliona dolara

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Džekpot američke lutrije Mega milioni dostigao je neverovatnu sumu od 900 miliona dolara, nakon što u petak nije izvučen dobitnik, prenosi danas ABC News.

Ovo je osmi najveći džekpot u istoriji ove lutrije.

Sledeće izvlačenje zakazano je za utorak uveče, navodi tv mreža.

Džekpot je poslednji put izvučen u Virdžiniji 27. juna, saopštili su organizatori lutrije, a tada je iznosio 415,3 miliona dolara.

Poslednji rekordni džekpot je izvučen u januaru 2021, kada je dobitnik iz Mičigena osvojio više od milijardu dolara, naveli su zvaničnici.

Autor: D.Bošković

