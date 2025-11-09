Letite za Ameriku? Pogledajte haos koji je paralisao avione – hiljade letova otkazano i odloženo!

U Sjedinjenim Američkim Državama nastao je ozbiljan haos u vazdušnom saobraćaju: otkazano je oko 1.500 letova, dok je više od 7.000 odloženo zbog nedostatka osoblja u kontroli leta, izazvanog obustavom rada savezne administracije.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da problemi sa osobljem pogađaju 42 aerodromska tornja i kontrolna centra, što je dovelo do kašnjenja u najmanje 12 velikih gradova, uključujući Čikago, Njujork, Atlantu, San Francisko i Njuark.

Zvaničnici aviokompanija upozoravaju da je planiranje i zakazivanje letova gotovo nemoguće, a ako se situacija pogorša, funkcionisanje celog sistema biće dovedeno u pitanje.

FAA je juče naložila aviokompanijama da smanje broj letova za 4% na 40 glavnih aerodroma. Smanjenje će porasti na 6% u utorak, a zatim na 10% od 14. novembra.

Tokom rekordnog zatvaranja američke savezne administracije koje traje već 39 dana, čak 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika za bezbednosne provere rade bez plate, što je dovelo do sve češćih izostanaka sa posla i ozbiljnih poremećaja u saobraćaju.

Putnici se savetuju da redovno proveravaju statuse svojih letova i budu spremni na moguće promene u poslednjem trenutku.

Autor: Dalibor Stankov