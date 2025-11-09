TRAGEDIJA U MOSKVI! Poznati ruski biznismen izgoreo u svom automobilu

Aleksej Dolgi, kontroverzni biznismen iz Moskve, koji je trgovao kriptovalutama stradao je u noći između subote i nedelje u Moskvi kada je izgoreo u svom lamborginiju.

Nesreća se dogodila oko 1.30 časova po lokalnom vremenu u severnom delu Moskve kada je Aleksej pri velikoj brzini udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se.

Prema navodima, Aleksej je jurio auto-putem brzinom većom od 150 kilometara na čas, što su navodno zabeležile i sigurnosne kamere. U jednom trenutku u krivini gubi kontrolu i udara u zaštitnu ogradu.

Luksuzni automobil se prevrnuo i odmah zapalio. Prema navodima policije, Aleksejem nije bio sam u vozilu.

U udesu je stradala još jedna osoba, dok su dve sa teškim telesnim povredama prebačene u bolnicu.

Ruski mediji pišu da je Aleksej Dolgi bio upisan na crnu listu ruskih banaka zbog sumnje na pranje novca.

Policija i tužilaštvo vodi istragu o nesreći.

Inače, Aleksej je više puta kršio saobraćajne propise vozeći luksuzni automobil: na njemu se vodi više od 400 kazni za prekoračenje brzine, a dug je premašio milion rubalja. Vlasnik automobila je za godinu dana posedovanja elitnog vozila prikupio značajnu sumu.

Autor: Jovana Nerić