PORODIČNA TRAGEDIJA U FRANCUSKOJ! Muškarac pronađen mrtav, vezan i sa trakom zalepljenom preko usta u svojoj kući

Njegova supruga (52) i njihovo troje odrasle dece optuženi su za njegovu smrt. Policija napominje da slučaj ima mračnu pozadinu.

Porodična tragedija dogodila u Francuskoj, kada je šezdesetjednogodišnji otac pronađen mrtav, vezan i sa trakom zalepljenom preko usta u svojoj kući prošlog četvrtka (6. novebra), presnoi portal Pronjuz.

Njegova 52-godišnja supruga i njihovo troje odrasle dece, uzrasta od 22 do 25 godina, optuženi su za namerno nanošenje nasilja koje je rezultiralo smrću, ali bez namere da ga ubiju.

Prema tužilaštvu u Pontoazu u Francuskoj, delo je počinili u grupi, sarađujućo, što ih čini još inkriminišućim.

U četvrtak uveče, služba hitne medicinske pomoći je pozvana oko 22.10 časova.

Ekipa hitne pomoći, pronašla je muškarca vezanog i sa zapušenim ustima, koji nije disao.

Uprkos naporima da ga ožive, proglašen je mrtvim u 22.47.

U 23.00 uhapšena su četiri člana porodice koji su bili u stanu.

Prema policijskim izvorima, rođaci opisuju 61-godišnjaka kao nasilnog.

Izveštaji kažu da ga je porodica, nakon svađe, vezala i začepila mu usta trakom, kasnije pokušavajući da ga ožive bezuspešno.

Policija napominje da slučaj ima pozadinu porodičnog nasilja i konzumiranja alkohola.

Kako javlja francuski medij, obdukcija će utvrditi tačne uzroke smrti.

pročitajte još TRAGEDIJA U MOSKVI! Poznati ruski biznismen izgoreo u svom automobilu

Autor: Jovana Nerić