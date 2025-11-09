PORODIČNA TRAGEDIJA U FRANCUSKOJ! Muškarac pronađen mrtav, vezan i sa trakom zalepljenom preko usta u svojoj kući

Njegova supruga (52) i njihovo troje odrasle dece optuženi su za njegovu smrt. Policija napominje da slučaj ima mračnu pozadinu.
Porodična tragedija dogodila u Francuskoj, kada je šezdesetjednogodišnji otac pronađen mrtav, vezan i sa trakom zalepljenom preko usta u svojoj kući prošlog četvrtka (6. novebra), presnoi portal Pronjuz.
Njegova 52-godišnja supruga i njihovo troje odrasle dece, uzrasta od 22 do 25 godina, optuženi su za namerno nanošenje nasilja koje je rezultiralo smrću, ali bez namere da ga ubiju.
Prema tužilaštvu u Pontoazu u Francuskoj, delo je počinili u grupi, sarađujućo, što ih čini još inkriminišućim.
U četvrtak uveče, služba hitne medicinske pomoći je pozvana oko 22.10 časova.
Ekipa hitne pomoći, pronašla je muškarca vezanog i sa zapušenim ustima, koji nije disao.
Uprkos naporima da ga ožive, proglašen je mrtvim u 22.47.
U 23.00 uhapšena su četiri člana porodice koji su bili u stanu.
Prema policijskim izvorima, rođaci opisuju 61-godišnjaka kao nasilnog.
Izveštaji kažu da ga je porodica, nakon svađe, vezala i začepila mu usta trakom, kasnije pokušavajući da ga ožive bezuspešno.
Policija napominje da slučaj ima pozadinu porodičnog nasilja i konzumiranja alkohola.
Kako javlja francuski medij, obdukcija će utvrditi tačne uzroke smrti.
Autor: Jovana Nerić