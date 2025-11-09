HOROR U AUSTRIJI! Menjali gume, dete bilo pored njih, sekundu kasnije nastao užas: Devojčica (1) stradala na tragičan način

Stravična porodična tragedija potresla je Gornju Austriju. Nakon što su menjali gume na automobilu, 29-godišnja majka slučajno je pregazila sopstveno dete na prilazu garaži. Devojčica je preminula na licu mesta.

Prema navodima policije, tragedija se dogodila u mestu Kopfing, u okrugu Šerding. Supružnici su u subotu uveče menjali pneumatike na svom automobilu, dok se njihova jednogodišnja ćerka nalazila u blizini, na ulazu u garažu. Kada je oko 18 sati rad bio završen, majka je sela u automobil kako bi ga pomerila nekoliko metara unazad. U tom trenutku čuo se udarac.

Žena je odmah zaustavila vozilo i, izlaskom napolje, shvatila da je dete ostalo ispod automobila. U panici je pozvala svog 31-godišnjeg supruga, koji je pritrčao i pomoću dizalice podigao vozilo.

Devojčica preminula uprkos pokušajima reanimacije

Devojčica, koja bi u decembru napunila dve godine, zadobila je teške povrede od kojih je preminula na mestu nesreće, uprkos naporima lekarske ekipe da je oživi. Na lice mesta odmah su stigle hitne službe i tim za krizne intervencije, koji je pružio psihološku pomoć roditeljima u šoku.

Prema informacijama policije, reč je o tragičnom nesrećnom slučaju koji je duboko potresao lokalnu zajednicu u Gornjoj Austriji.

Autor: Jovana Nerić