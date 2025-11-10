Kineski brod se prevrnuo kod obale Južne Koreje, devet osoba se vodi kao nestalo

Devet ljudi se vodi kao nestalo, nakon što se kineski ribarski brod danas prevrnuo kod jugozapadne obale Južne Koreje, saopštile su lokalne vlasti.

Od 11 ljudi na brodu, dve je spasao teretni brod koji je prolazio, prema podacima južnokorejske obalske straže, prenosi Jonhap.

Brod od 99 tona se, kako se navodi, prevrnuo oko 150 km jugozapadno od južnokorejskog ostrva Eočon u 8.53 po lokalnom vremenu.

Četiri patrolna broda i helikopteri su poslati na lice mesta da tragaju za članovima posade.

Potonuće se dogodilo samo dan nakon što se još jedan kineski ribarski brod prevrnuo i potonuo kod južnokorejskog ostrva Gageo.

U ovom incidentu dva člana posade su poginula, a tri se vode kao nestala.

Preostalih šest članova posade spasili su obližnji brodovi, navodi Jonhap.

Autor: S.M.