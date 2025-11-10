AKTUELNO

Svet

Velika tragedija u komšiluku, fudbaler poginuo u jezivoj nesreći koju je sam izazvao, svedoci otkrili detalje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Velika tragedija dogodila se u Rumuniji, u blizini Krajove fudbaler lokalnog kluba je napravio veliku tragediju u kojoj je i sam izgubio život.

Naime, kako navode tamošnji mediji, fudbaler (36) prešao je u suprotnu traku, naleteo na drugo vozilo i imao direktan sudar sa njime, gde su na mestu poginula oba vozača, dok se samo žena iz drugog automobila bori za život.

- Po dolasku na lice mesta utvrđeno je da postoje tri žrtve, zarobljene u vozilima. Jedna osoba ženskog pola prevezena je u bolnicu sa povredama, dok je kod preostale dve, nakon izvlačenja iz automobila, konstatovana smrt - saopštio je Cornel Barbu iz ISU Dolj.

Jedan od svedoka pričao je kako je sve izgledalo.

- Zajedno sa medicinskim tehničarem iz hitne pomoći otvorio sam vrata sa strane suvozača. Postavili smo braunilu, infuziju, ostali pored devojke i pokušali da uradimo sve što je moguće da joj pomognemo. Prvi put u životu vidim nešto tako - bilo je tragično, bio sam tamo kad su preminuli.

- Izašao sam iz auta, prišao sam njegovom vozilu. On je tada ispuštao dušu, a i onaj drugi momak je još malo bio živ. Tamo s desne strane bila je i jedna devojka, pa sam pokušao da otvorim vrata - rekao je drugi svedok.

Takođe, navodi se da je fudbaler išao neverovatnom brzinom, kao i da je gledao u telefon u trenutku nesreće.

Autor: S.M.

#Fudbaler

#Nesreća

#Poginuli

#Rumunija

#udes

POVEZANE VESTI

Fudbal

Poginuo mladi fudbaler (16)! Nakon nesreće tokom plivanja podlegao povredama u bolnici - nije mu bilo spasa

Hronika

NA MUŠKARCA SE SRUČILA OGRADA, POGINUO NA MESTU! Tragedija kod Beograda, policija utvrđuje okolnosti

Fudbal

Tragedija: Mladi fudbaler Ivan (19) stradao u nesreći, žurio je na aerodrom da poseti roditelje

Ostali sportovi

TRAGEDIJA: Mladi fudbaler POGINUO u jezivoj saobraćajnoj nesreći!

Ostali sportovi

UŽAS U KOMŠILUKU! Direktor kluba preminuo tokom utakmice! Velika tragedija potresla region!

Ostali sportovi

TRAGEDIJA! Mladi fudbaler POGINUO u saobraćajnoj nesreći - Snimak sa lica mesta je JEZIV! (VIDEO)