Velika tragedija u komšiluku, fudbaler poginuo u jezivoj nesreći koju je sam izazvao, svedoci otkrili detalje!

Velika tragedija dogodila se u Rumuniji, u blizini Krajove fudbaler lokalnog kluba je napravio veliku tragediju u kojoj je i sam izgubio život.

Naime, kako navode tamošnji mediji, fudbaler (36) prešao je u suprotnu traku, naleteo na drugo vozilo i imao direktan sudar sa njime, gde su na mestu poginula oba vozača, dok se samo žena iz drugog automobila bori za život.

- Po dolasku na lice mesta utvrđeno je da postoje tri žrtve, zarobljene u vozilima. Jedna osoba ženskog pola prevezena je u bolnicu sa povredama, dok je kod preostale dve, nakon izvlačenja iz automobila, konstatovana smrt - saopštio je Cornel Barbu iz ISU Dolj.

Jedan od svedoka pričao je kako je sve izgledalo.

- Zajedno sa medicinskim tehničarem iz hitne pomoći otvorio sam vrata sa strane suvozača. Postavili smo braunilu, infuziju, ostali pored devojke i pokušali da uradimo sve što je moguće da joj pomognemo. Prvi put u životu vidim nešto tako - bilo je tragično, bio sam tamo kad su preminuli.

- Izašao sam iz auta, prišao sam njegovom vozilu. On je tada ispuštao dušu, a i onaj drugi momak je još malo bio živ. Tamo s desne strane bila je i jedna devojka, pa sam pokušao da otvorim vrata - rekao je drugi svedok.

Takođe, navodi se da je fudbaler išao neverovatnom brzinom, kao i da je gledao u telefon u trenutku nesreće.

Autor: S.M.