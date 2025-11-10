AKTUELNO

Svet

Zelenski: Ukrajina želi da naruči 27 sistema 'patriot' od SAD

Izvor: Tanjug

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ta zemlja namerava da naruči 27 sistema protivvazdušne odbrane "patriot" od američkih proizvođača, kako bi ojačala odbranu zemlje od ruskih vazdušnih napada.

Zelenski je u intervjuu za Gardijan kazao i da bi evropske države mogle da proslede Kijevu sisteme "patriot" koje imaju.

Istakao je da ruski predsednik Vladimir Putin naređuje "terorističke napade" na energetski sistem Ukrajine, u kojima ubija civile i ostavlja ljude bez struje i vode.

On ne može da stvara tenzije u našem društvu na bilo koji drugi način, ocenio je Zelenski.

Dodao je da tesno sarađuje sa međunarodnim partnerima kako bi ojačao odbranu Ukrajine od ruskih dronova.

Na pitanje da li Evropska unija i Velika Britanija čine dovoljno da pomognu Ukrajini pred zimu, Zelenski je odgovorio da "nikad nije dovoljno", i da će biti dovoljno pomoći kada ona dovede do toga da se rat završi.

On je kazao i da ima dobar odnos sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i "stalne kontakte" sa Londonom, kao i da bi želeo da britanski vojnici stignu u Ukrajinu i zauzmu položaje na granici sa Belorusijom, i pre postizanja mirovnog sporazuma sa Rusijom, kada se razmatra slanje mirovnih snaga.

Zelenski je kazao i da je odluka o raspoređivanju trupa EU u Ukrajini izbor zemalja članica, i da ako Kijev bude previše insistirao, postoji rizik od gubitka "finansijske i vojne podrške" zemalja partnera.

#Patriot

#SAD

#Ukrajina

#Volodimir Zelenski

#sistem

