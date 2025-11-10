FSB uhapsio Moskovljanina koji je planirao sabotažu na železnici

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je uhapsila stanovnika Moskve koji je, kako tvde, za ukrajinsku obaveštajnu službu, prikupljao informacije o ruskom vojnom osoblju i planirao sabotažu na železnici.

Postupajući po uputstvima svojih saradnika, počinilac je prikupljao informacije o prebivalištu, prevoznom sredstvu i vremenu putovanja pripadnika Oružanih snaga Rusije, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB, prenosi Interfaks.

Prema saopštenju, osumnjičeni je takođe dobio zadatak da „izvrši sabotažu na jednoj od železničkih stanica u Moskovskoj oblasti“.

Ruski oficiri FSB-a dokumentovali su dokaze koji potvrđuju nameru osumnjičenog da prebegne ukrajinskim oružanim snagama ili se pridruži ukrajinskoj paravojnoj grupi sa ciljem učešća u vojnim operacijama protiv Rusije, dodaje se u saopštenju FSB.

Ruska vlasti su saopštile i da je "tokom operativnih istražnih aktivnosti, počinilac, stanovnik Moskve rođen 1980. godine, uhapšen i da mu je određen pritvor", kao i da je kazna za krivična dela koje mu se stavljaju na teret "od 12 godina do doživotnog zatvora“, navodi agencija.