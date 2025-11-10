Drama u Bugarskoj s Lukoilom: Počelo je!

Bugarska pojačava bezbednost na kopnu, vodi i u vazduhu, uključujući i sistem zaštite od dronova, u objektima Lukoila na svojoj teritoriji, pre planirano preuzimanje postrojenja, saopštila je danas Vlade Bugarske.

Državna agencija za nacionalnu bezbednost (DANS) ušla je danas u kancelarije kompanija Lukoila u zemlji i rafineriju u Burgasu i započela inspekcije, prenosi Bugarski narodni radio (BNR).

Prema saopštenju kabineta, u Burgasu su raspoređene jedinice vojne policije i antidronski sistemi, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi pojačane kontrole svih vozila koja ulaze u krug postrojenja, uključujući provere na eksplozivne naprave.

Vlada u Sofiji navodi da su mere "isključivo preventivne" i namenjene očuvanju bezbednosti energetskih objekata koji su označeni kao kritična infrastruktura, prenosi Rojters.

Bugarski parlament usvojio je u petak amandmane na Zakon o administrativnom regulisanju ekonomskih aktivnosti vezanih za naftu i naftne proizvode, koji daju vanredna ovlašćenja budućem specijalnom upravniku kompanije Lukoil u toj zemlji.

Na osnovu novih ovlašćenja, upravnik će moći da sprovede prodaju rafinerije u Burgasu, a ruski Lukoil, koji je do sada upravljao rafinerijom, više neće imati pravo glasa niti mogućnost žalbe na odluku o preuzimanju.

Američke i britanske sankcije protiv ruskih energetskih giganata Lukoila i Rosnjefta, uvedene prošlog meseca zbog rata u Ukrajini, stvorile su pritisak na vlade članica Evropske unije koje i dalje zavise od ruskih derivata.

Bugarska rafinerija u Burgasu je od strateškog značaja za snabdevanje gorivom u regionu, a vlasti u Sofiji strahuju od mogućih poremećaja u lancima isporuke ako dođe do potpunog prekida Lukoilovog poslovanja.

Ministar ekonomije Petar Dilov izrazio je uverenje da će Bugarska, poput Mađarske, dobiti izuzeće od američkih sankcija za rafineriju Lukoila.

Prema njegovim rečima Bugarska, za razliku od Mađarske, nije radila sa ruskom naftom više od godinu dana.

