Autobus pun turista udario u kamion u blizini Hurgade: Ima mrtvih, desetine povređene

Dve osobe su poginule nakon što je autobus pun turista - među kojima je bilo i stranih državljana - udario u kamion u blizini letovališta u Egiptu.

Još 36 ljudi je povređeno u sudaru na putu Ras Garib–Hurgada, severno od Crvenog mora, nedaleko od Hurgade. Pretpostavlja se da je 24 putnika u autobusu bilo stranog porekla, ali vlasti za sada nisu objavile njihove nacionalnosti, uključujući i one poginulih.

Više ambulantnih vozila požurilo je jutros na mesto nesreće, a povređeni su prebačeni u bolnice u Hurgadi i okolini. Grad je omiljena turistička destinacija poznata po dugim peščanim plažama i luksuznim hotelima.

Vlasti su saopštile da su primile dojavu o sudaru autobusa turističke kompanije iz Crvenog mora, koji je putovao na sever iz Hurgade, i teškog kamiona u ranim jutarnjim časovima. Potvrđeno je da su vozač autobusa i još jedna osoba poginuli. Među teško povređenima ima stranih državljana, dodale su vlasti.

Hurgada se nalazi oko 290 milja (oko 465 kilometara) južno od Kaira, glavnog grada Egipta. Put do tamo, koji delimično prolazi putem Ras Garib–Hurgada, traje oko pet sati. Za sada nije poznato kuda je autobus bio krenuo.

Od Hurgade do piramida u Gizi potrebno je oko tri sata vožnje, a turističke agencije često koriste autobuse za organizovane izlete.

Nedavno su najmanje dve osobe poginule nakon što su se u egipatskoj delti Nila sudarila dva putnička voza. Oko 30 ljudi je tada teško povređeno, a pretpostavlja se da je među njima bilo i stranaca.

Do nesreće je došlo u gradu Zagazigu, glavnom gradu provincije Šarkija, saopštila je železnička uprava zemlje. Ministarstvo zdravlja tada je navelo da je najmanje 29 osoba povređeno, a slike sa mesta nesreće prikazivale su desetine ljudi kako zabrinuto stoje pored olupina vozova.

U saopštenju Ministarstva zdravlja navodi se da je na mesto sudara poslato više od trideset ambulantnih vozila, a 29 povređenih je prebačeno u bolnice Al-Ahrar i Univerzitetsku bolnicu Zagazig. Železnička uprava je saopštila da se sudar dogodio između putničkog voza broj 281, koji je saobraćao od Zagaziga do Ismailije, i voza broj 336, koji je išao iz Mansure ka Zagazigu.

Iskliznuća i sudari vozova česta su pojava u Egiptu, gde zastarela železnička mreža godinama pati od lošeg upravljanja. U poslednje vreme, vlada je pokrenula više inicijativa za modernizaciju železnice.

Autor: S.M.