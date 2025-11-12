UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! Skandal u Turskoj: Direktor škole gurnuo učenika sa posebnim potrebama niz stepenice

U Turskoj se dogodio veliki skandal nakon što su sigurnosne kamere u jednoj školi snimile nezamisliv incident na kome se vidi kako direktor gura učenika niz stepenice.

Da situacija bude još alarmantnija u pitanju je dečak sa posebnim potrebama, preneo je portal Bengturk.

Osumnjičeni nasilnik je priveden u okviru istrage pokrenute nakon što se incident dogodio u okrugu Turgutlu u Manisi.

💢Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı



💢Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U’nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.… pic.twitter.com/22IhFfhoum — Bengü Türk (@benguturktv) 11. новембар 2025.

Incident se dogodio u Srednjoj školi Irlamaz Refik Pınar u okrugu Turgutlu i izazvao je veliki bes javnosti. Prema izveštajima, direktor škole, čiji su inicijali B.G., sreo je učenika (13), đaka petog razreda, dok je silazio niz stepenice. Na snimcima se vidi kako je direktor gurnuo učenika, zbog čega je on pao niz stepenice.

Nakon incidenta, Glavno javno tužilaštvo u Turgutlu pokrenulo je istragu. Snimci sa sigurnosnih kamera u školi dostavljeni su istrazi, a nasilni direktor B.G. je uhapšen i priveden.

Dok traje ispitivanje osumnjičenog u Okružnoj komandi žandarmerije, nastavlja se i sudska i administrativna istraga o incidentu. Sa druge strane, Okružna uprava Turgutlu saopštila je da je direktor škole primoran da podnese ostavku na svoju funkciju.

Autor: D.Bošković