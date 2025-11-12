AKTUELNO

Svet

UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! Skandal u Turskoj: Direktor škole gurnuo učenika sa posebnim potrebama niz stepenice

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

U Turskoj se dogodio veliki skandal nakon što su sigurnosne kamere u jednoj školi snimile nezamisliv incident na kome se vidi kako direktor gura učenika niz stepenice.

Da situacija bude još alarmantnija u pitanju je dečak sa posebnim potrebama, preneo je portal Bengturk.

Osumnjičeni nasilnik je priveden u okviru istrage pokrenute nakon što se incident dogodio u okrugu Turgutlu u Manisi.

Incident se dogodio u Srednjoj školi Irlamaz Refik Pınar u okrugu Turgutlu i izazvao je veliki bes javnosti. Prema izveštajima, direktor škole, čiji su inicijali B.G., sreo je učenika (13), đaka petog razreda, dok je silazio niz stepenice. Na snimcima se vidi kako je direktor gurnuo učenika, zbog čega je on pao niz stepenice.

Nakon incidenta, Glavno javno tužilaštvo u Turgutlu pokrenulo je istragu. Snimci sa sigurnosnih kamera u školi dostavljeni su istrazi, a nasilni direktor B.G. je uhapšen i priveden.

Dok traje ispitivanje osumnjičenog u Okružnoj komandi žandarmerije, nastavlja se i sudska i administrativna istraga o incidentu. Sa druge strane, Okružna uprava Turgutlu saopštila je da je direktor škole primoran da podnese ostavku na svoju funkciju.

Autor: D.Bošković

#Direktor

#Turska

#posebne potrebe

#skola

#učenik

POVEZANE VESTI

Svet

POGLEDAJTE PLJAČKU KOJA IH JE KOŠTALA SLOBODE: Sigurnosna kamera UHVATILA članove grupe 'Pink Panter' u AKCIJI!

Društvo

IMA POVREDE GLAVE, RUKE I NOGE! Evo kakvo je stanje đaka prvaka koga je stariji učenik gurnuo niz stepenice - oglasila se i direktorka škole

Hronika

Deca bežala iz autobusa u plamenu kod Boljevca! Oglasio se direktor škole: Stvari učenika su uništene

Hronika

Jezivo zlostavljanje bebe (1) koja je umrla nakon pada niz stepenice: Obdukcija otkrila istinu

Hronika

BEBA PREMINULA POSLE PADA NIZ STEPENICE, UHAPŠENA MAJKA: Jeziva tragedija potresla Laćarak, dete i ranije imalo povrede

Extra

En Hatavej se 'prosula' niz stepenice na snimanju kultnog filma 'Đavo nosi Pradu', a onda je ODUŠEVILA fanove (VIDEO)