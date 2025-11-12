TRAGEDIJA NA DEČJEM ROĐENDANU: Mališan (5) poginuo nakon što je na njega PAO ZID - povređena i devojčica (6)

Petogodišnji dečak poginuo je u utorak, 11. novembra, nakon što se zid srušio tokom dečje rođendanske zabave na terenu za mini golf u Londonu.

Incident se dogodio u nedelju, 9. novembra, oko 17.40 časova. Hitna pomoć je odmah stigla na lice mesta, a dečak je prebačen helikopterom u bolnicu u teškom stanju. Na licu mesta povređena je i šestogodišnja devojčica, koja je kasnije otpuštena kući.

Svedoci navode da se nesreća dogodila dok su deca učestvovala na rođendanskoj zabavi. Pretpostavlja se da je dečak zadobio povredu glave usled urušavanja zida, ali još uvek nije poznato koji deo objekta je popustio.

"Duboko smo tužni zbog tragičnog gubitka deteta i izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici. U potpunosti sarađujemo sa vlastima i pružamo svu moguću podršku pogođenima ovom tragedijom", saopštio je portparol mini golf terena.

Policija istražuje slučaj i sarađuje sa lokalnim inspektorom za zdravlje i bezbednost. Objekat je zatvoren, a policija je prisutna na licu mesta.

"Na licu mesta pružili smo pomoć dvema povređenim osobama, od kojih je jedno bilo teško povređeno. Oba deteta su prevezena u bolnicu, a dečak je, nažalost, preminuo", saopšteno je iz Hitne pomoći.

Mini golf tereni biće zatvoreni narednih dana, a policija detaljno ispituje kako je i zbog čega došlo do tragedije.



Autor: Iva Besarabić