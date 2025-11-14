MAJKA I DVOJE DECE UMRLI NAKON VEČERE U POZNATOM HOTELU: Ocu se lekari bore za život - Tragedija u Istanbulu

Majka i dvoje dece su umrli, a ocu se u bolnici bore za život, nakon što su večerali u jednom hotelu u Istanbulu.
Istraga o smrti je u toku, ali se sumnja da su preminuli usled trovanja hranom.
Oni su u sredu uveče u hotelu jeli punjene dagnje i pečen krompir.
Četvoročlana porodica iz Hamburga otputovala je u nedelju u Istanbul. U sredu su svo četvoro primljeni u bolnicu sa simptomima koji ukazuju na trovanje.
Nakon što im je ukazana pomoć, svi su pušteni na kućno lečenje.
U hotelu, majka i ćerka su pronađene bez svesti, pa je odmah cela porodica vraćena u bolnicu.
Hotel u kom je porodica večerala je zatvoren i istraga o mogućem trovanju je u toku.
Simptomi trovanja hranom obično se javljaju nekoliko sati nakon obroka i uključuju: mučninu, povraćanje, dijareju, bol u stomaku, temperaturu i slabost. Moguće su i glavobolja i znaci dehidracije.
Lekaru se treba javiti ako simptomi traju duže od 2-3 dana, ako je prisutna visoka temperatura, krv u stolici, jaka dehidracija ili ako su simptomi kod dece, trudnica, starijih ili osoba sa slabijim imunitetom.
Autor: Iva Besarabić