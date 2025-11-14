AKTUELNO

Svet

MAJKA I DVOJE DECE UMRLI NAKON VEČERE U POZNATOM HOTELU: Ocu se lekari bore za život - Tragedija u Istanbulu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Yavuz Ozden ||

Majka i dvoje dece su umrli, a ocu se u bolnici bore za život, nakon što su večerali u jednom hotelu u Istanbulu.

Istraga o smrti je u toku, ali se sumnja da su preminuli usled trovanja hranom.

Oni su u sredu uveče u hotelu jeli punjene dagnje i pečen krompir.

Četvoročlana porodica iz Hamburga otputovala je u nedelju u Istanbul. U sredu su svo četvoro primljeni u bolnicu sa simptomima koji ukazuju na trovanje.

Nakon što im je ukazana pomoć, svi su pušteni na kućno lečenje.

U hotelu, majka i ćerka su pronađene bez svesti, pa je odmah cela porodica vraćena u bolnicu.

Hotel u kom je porodica večerala je zatvoren i istraga o mogućem trovanju je u toku.

Simptomi trovanja hranom obično se javljaju nekoliko sati nakon obroka i uključuju: mučninu, povraćanje, dijareju, bol u stomaku, temperaturu i slabost. Moguće su i glavobolja i znaci dehidracije.

Lekaru se treba javiti ako simptomi traju duže od 2-3 dana, ako je prisutna visoka temperatura, krv u stolici, jaka dehidracija ili ako su simptomi kod dece, trudnica, starijih ili osoba sa slabijim imunitetom.

Autor: Iva Besarabić

#Bolnica

#Dete

#Istanbul

#Majka

#Policija

#Trovanje

POVEZANE VESTI

Hronika

POGINULI BRAT (12) I SESTRA (14), NJIHOVOM OCU SE BORE ZA ŽIVOT: U sudaru voza i automobila poginuo i vozač auta!

Svet

OSMORO DECE UMRLO USLED TROVANJA MESOM! Užas u poznatom letovalištu: U bolnici više od 75 ljudi

Svet

Mama, dečica i baka stradali u eksploziji plinske boce, ocu se bore za život: Stravična tragedija u Napulju

Svet

Užas u Teksasu: Dvoje dece stradalo u pucnjavi, dvoje u kritičnom stanju

Hronika

Povređena majka i dvoje dece: Saobraćajna nesreća u Mirijevu

Svet

Stravičan incident u Rumuniji, lekari se bore za živote dve devojčice: Jedna u komi, drugu reanimiraju