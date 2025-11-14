'UBILI SU JE' Otac devojčice (2) koja je umrla tokom posete zubaru izneo teške optužbe na račun klinike

Ministarstvo zdravlja Rumunije poslalo je sanitarnu inspekciju u privatnu zubarsku ordinaciju u Bukureštu, u kojoj je dvogodišnja devojčica umrla tokom zahvata.

Do tragedije je došlo u četvrtak uveče nakon što je devojčica otišla na rutinsku proceduru. Devojčici je intravenozno data sedacija za naizgled jednostavan zahvat.

Reanimirana je dva sata, ali bez rezultata. Roditelji su optužili lekare da su odlučili da izvrše medicinski zahvat, iako je devojčica prethodno testirana, a rezultati su pokazali probleme sa jetrom.

Otac devojčice je rekao da je njegova supruga obavestila zubara da su neki nalazi testova njihove ćerke pokazivali rezultate izvan referentne granice, ali da im je ipak rečeno da može da se obavi procedura. Objasnio je da je njegova ćerka trebalo da ima dva tretmana kanala korena, za šta je majka dala pismeni pristanak.

"Poslala je poruku zubaru na Whatsapp-u i pitala da li bi bolje bolje da se otkaže intervencija, ali je doktor rekao da ne treba i da je sve u redu. Moja žena je zatim potpisala pristanak", ispričao je neutešni otac.

Objasnio je da su prethodno uradili testove na devojčici, koje je njegova supruga poslala zubaru, a koji su pokazali da su "neke vrednosti jetre šest puta veće od dozvoljene".

"Rekao joj je da je razgovarao sa anesteziologom i da je odgovorio da je u redu, da može da dođe, da to nikako ne utiče na te više vrednosti. Posle 20 minuta nakon što ju je uspavao, ćerka je ušla u kardio-respiratorni zastoj, a on nas je tek posle sat vremena obavestio i hitnu pomoć isto, došla je posle sat i po vremena", rekao je otac.

Istakao je da njima nije bilo dozvoljeno da uđu u ordinaciju sa ćerkicom.

"Ubili su je", optužio je otac zubare, precizirajući da, osim trenutnih testova, devojčica nije imala drugih zdravstvenih problema.

Ministar zdravlja Aleksandru Rogobete upozorio je da svaka hirurška intervencija i svaka opšta anestezija mogu imati "određene neželjene efekte u određenim okolnostima". Rogobete je rekao da nije dobio nikakve žalbe na ovu privatnu kliniku.

Istraga se nastavlja.

Autor: Iva Besarabić