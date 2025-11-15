STRAVIČNA EKSPLOZIJA U BLIZINI NAJPROMETNIJEG AERODROMA, IMA POVREĐENIH! Vatrogasci ne mogu da se izbore sa VATRENOM STIHIJOM: Drama u Buenos Ajresu (VIDEO)

Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u Buenos Ajresu, u blizini najprometnijeg međunarodnog aerodroma u Argentini

Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.

🔴ARGENTINA 🇦🇷| A powerful explosion rocked the Ezeiza industrial zone, south of #BuenosAires, triggering a massive fire. At least 22 people were rushed to the hospital. The shockwave affected homes & factories for miles around. The cause of the deflagration is to be determined. pic.twitter.com/Dsopdr1mTo — Nanana365 (@nanana365media) 15. новембар 2025.

Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, preneo je AFP.

Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.

Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povređene osobe.

ÚLTIMA HORA: Una fuerte explosión seguida de un incendio sacude el Parque Industrial de #Ezeiza, en Buenos Aires, #Argentina.



El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que el siniestro se originó en la empresa Plásticos Lago, dedicada a la producción de envases para… pic.twitter.com/XiuLnb1Fzc — Radio Visión Manabí (@radiovisionmana) 15. новембар 2025.

U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.

Kako pišu mediji, požar je doveo do otkazivanja letova.

