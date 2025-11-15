Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u Buenos Ajresu, u blizini najprometnijeg međunarodnog aerodroma u Argentini
Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.
🔴ARGENTINA 🇦🇷| A powerful explosion rocked the Ezeiza industrial zone, south of #BuenosAires, triggering a massive fire. At least 22 people were rushed to the hospital. The shockwave affected homes & factories for miles around. The cause of the deflagration is to be determined. pic.twitter.com/Dsopdr1mTo— Nanana365 (@nanana365media) 15. новембар 2025.
Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, preneo je AFP.
Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.
Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povređene osobe.
ÚLTIMA HORA: Una fuerte explosión seguida de un incendio sacude el Parque Industrial de #Ezeiza, en Buenos Aires, #Argentina.— Radio Visión Manabí (@radiovisionmana) 15. новембар 2025.
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que el siniestro se originó en la empresa Plásticos Lago, dedicada a la producción de envases para… pic.twitter.com/XiuLnb1Fzc
U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.
Kako pišu mediji, požar je doveo do otkazivanja letova.
Autor: D.Bošković