AKTUELNO

Svet

STRAVIČNA EKSPLOZIJA U BLIZINI NAJPROMETNIJEG AERODROMA, IMA POVREĐENIH! Vatrogasci ne mogu da se izbore sa VATRENOM STIHIJOM: Drama u Buenos Ajresu (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/London fire bridge ||

Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u Buenos Ajresu, u blizini najprometnijeg međunarodnog aerodroma u Argentini

Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.

Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, preneo je AFP.

Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.

Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povređene osobe.

U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.

Kako pišu mediji, požar je doveo do otkazivanja letova.

Autor: D.Bošković

#Aerodrom

#Buenos Arijes

#ekplozija

#stihija

#stravicna

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

SENZACIJA U BUENOS AJRESU! Alkaraz ELIMINISAN u polufinalu - 21. teniser sveta ŠOKIRAO mladog Španca!

Ostali sportovi

TENISKI TURNIR U BUENOS AJRESU: Lajović i Džuhmur eliminisani u četvrtfinalu dubla

Ostali sportovi

Laslo Đere poražen u polufinalu ATP turnira u Buenos Ajresu

Svet

DRAMA NA MUZIČKOM FESTIVALU: Zapalio se panoramski točak - Ima povređenih! (VIDEO)

Ostali sportovi

Đere uspešno prošao kvalifikacije i preko Korije obezbedio plasman u glavni žreb turnira u Buenos Ajresu!

Ostali sportovi

DUŠAN NIJE IMAO ŠANSE PROTIV MOĆNOG ZVEREVA! Ništa od četvrtfinala, Lajović eliminisan u Buenos Ajresu!