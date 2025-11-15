AKTUELNO

'RATOVE GUBI ONAJ KO PRVI OSTANE BEZ NOVCA ILI VOJNIKA' Kalas najavila DVADESETI paket sankcija protiv Rusije, pao dogovor sa kolegama iz Berlina

Šefica diplomatije EU, Kaja Kalas izjavila da je EU počela rad na novom paketu sankcija protiv Rusije, nakon sastanka sa nemačkim ministrom odbrane Borisom Pistorijusom i drugim kolegama u Berlinu.

Šefica diplomatije EU, Kaja Kalas, potvrdila je da je Evropska unija počela rad na novom paketu sankcija protiv Rusije.

Prema saopštenju pres službe EU, Kalas je ovo objavila nakon sastanka sa nemačkim ministrom odbrane Borisom Pistorijusom i drugim kolegama u Berlinu, prenosi Ukrinform.

„Ratove gubi onaj ko prvi ostane bez novca ili vojnika. Zato nastavljamo da vršimo pritisak na Rusiju sankcijama. Rad se na 20. paketu sankcija, a sankcije očigledno bolje funkcionišu kada ih prate naši međunarodni partneri“, rekla je Kalas.

Ona je takođe pohvalila najnovije sankcije koje je američka vlada uvela protiv ruskih naftnih kompanija.

Šta su potencijalne mete 20. paketa sankcija?

Kalas nije pružila nikakve detalje o mogućim novim merama u 20. paketu sankcija. Međutim, prema rečima diplomata sa sedištem u Briselu, mete bi mogle da uključuju dodatne ruske energetske kompanije i brodove koji pripadaju ruskoj takozvanoj „floti u senci“, piše dpa.

Kako je objavljeno, EU je 23. oktobra odobrila 19. paket sankcija koji, kao i američke sankcije, ima za cilj posebno dalje smanjenje prihoda Rusije od prodaje gasa i nafte.

Potpuna zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG) stupiće na snagu 2027. godine — godinu dana ranije nego što je prvobitno planirano.

Autor: D.Bošković

