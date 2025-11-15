AKTUELNO

HOROR NA AUTO-PUTU U AUSTRIJI: Od siline udara motor IZLETEO iz auta, otac i ćerka poginuli na mestu, dvoje dece priklješteno vrištalo iz olupine

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/AP Photo/Heinz-Peter Bader, Tanjug AP/Kleine Zeitung via AP ||

Na auto-putu S5 danas oko 17.30 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli otac i ćerka. U sudaru su učestvovala dva automobila, a oba vozila završila su u kanalu pored puta – jedan na krovu, drugi na boku.

Prema policijskim informacijama, devojka je upravljala vozilom u kojem su stradali ona i njen otac kod Stockeraua, između Jettsdorfa i Stratzdorfa u okrugu Krems.

U drugom automobilu povređene su četiri osobe, među njima i dvoje dece. Svi su zbrinuti na licu mesta i prebačeni u okolne bolnice. Zbog lošeg vremena, helikopterska evakuacija nije bila moguća.

Udar je bio toliko snažan da je motor iz jednog vozila potpuno izletao i udario treći automobil, čiji je vozač prošao bez povreda.

Put zatvoren satima, istraga u toku

Auto-put je bio zatvoren nekoliko sati, a na terenu su intervenisale tri vatrogasne jedinice koje su uklanjale olupine i obezbeđivale saobraćaj.

Uzrok nesreće još uvek se utvrđuje.

Autor: Iva Besarabić

