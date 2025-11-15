HOROR NA AUTO-PUTU U AUSTRIJI: Od siline udara motor IZLETEO iz auta, otac i ćerka poginuli na mestu, dvoje dece priklješteno vrištalo iz olupine

Na auto-putu S5 danas oko 17.30 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli otac i ćerka. U sudaru su učestvovala dva automobila, a oba vozila završila su u kanalu pored puta – jedan na krovu, drugi na boku.
Prema policijskim informacijama, devojka je upravljala vozilom u kojem su stradali ona i njen otac kod Stockeraua, između Jettsdorfa i Stratzdorfa u okrugu Krems.
U drugom automobilu povređene su četiri osobe, među njima i dvoje dece. Svi su zbrinuti na licu mesta i prebačeni u okolne bolnice. Zbog lošeg vremena, helikopterska evakuacija nije bila moguća.
Udar je bio toliko snažan da je motor iz jednog vozila potpuno izletao i udario treći automobil, čiji je vozač prošao bez povreda.
Put zatvoren satima, istraga u toku
Auto-put je bio zatvoren nekoliko sati, a na terenu su intervenisale tri vatrogasne jedinice koje su uklanjale olupine i obezbeđivale saobraćaj.
Uzrok nesreće još uvek se utvrđuje.
Autor: Iva Besarabić