TRAMP DRUGI PUT POMILOVAO VILSONA: Optužen za učestvovanje u nemirima na Kapitolu 2021. godine

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp drugi put je pomilovao Dena Vilsona, bivšeg optuženog za učešće u neredima 6. januara 2021. godine, preneli su danas američki mediji.

Zvaničnik Bele kuće potvrdio je danas za NBC Njuz da je Tramp po drugi put pomilovao Vilsona jer su "optužbe za posedovanje oružja proistekle iz istrage vezane za događaje 6. januara 2021. godine".

Vilson je prvi put pomilovan u januaru po optužbama vezanim za nerede u zdanju na Kapitol hilu kada je Tramp, ubrzo nakon što je inaugurisan za svoj drugi mandat, pomilovao još oko 1.500 optuženih za učešće u neredima 6. januara.

Vilson se u maju 2024. izjasnio krivim za tri krivična dela, uključujući optužbe za ometanje ili povređivanje policajca, za izgrede u zdanju američkog Kongresa 6. januara 2021. godine i za posedovanje oružja u Kentakiju 2023. godine kada je njegova kuća pretražena u okviru istrage 6-ojanuarskih nemira.

Autor: Iva Besarabić