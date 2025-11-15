AKTUELNO

Svet

TRAMP DRUGI PUT POMILOVAO VILSONA: Optužen za učestvovanje u nemirima na Kapitolu 2021. godine

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein (STF) ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp drugi put je pomilovao Dena Vilsona, bivšeg optuženog za učešće u neredima 6. januara 2021. godine, preneli su danas američki mediji.

Zvaničnik Bele kuće potvrdio je danas za NBC Njuz da je Tramp po drugi put pomilovao Vilsona jer su "optužbe za posedovanje oružja proistekle iz istrage vezane za događaje 6. januara 2021. godine".

Vilson je prvi put pomilovan u januaru po optužbama vezanim za nerede u zdanju na Kapitol hilu kada je Tramp, ubrzo nakon što je inaugurisan za svoj drugi mandat, pomilovao još oko 1.500 optuženih za učešće u neredima 6. januara.

Vilson se u maju 2024. izjasnio krivim za tri krivična dela, uključujući optužbe za ometanje ili povređivanje policajca, za izgrede u zdanju američkog Kongresa 6. januara 2021. godine i za posedovanje oružja u Kentakiju 2023. godine kada je njegova kuća pretražena u okviru istrage 6-ojanuarskih nemira.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Nasilje

#SAD

#kapitol

#pomilovanje

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp: Vrlo verovatno će doći do obustave rada vlade SAD

Svet

'AKO NE POSTANETE 51. SAVEZNA DRŽAVA, NEMA RAZLOGA DA VAS FINANSIRAMO' Tramp poželeo Kanađanima sreću na izborima šokantnim rečima

Svet

Zbog skandala podneo ostavku, pa otišao na drugi visoki položaj: Tramp svom savezniku dao novu fotelju

Svet

POLOŽIO ZAKLETVU: TRAMP JE ZVANIČNO PREDSEDNIK AMERIKE!

Politika

Čast mi je da to uradim, namešteno mu je! Tramp pomilovao Roda Blagojevića

Svet

BELA KUĆA SE OGLASILA: Poznato u kakvom je zdravstvenom stanju Donald Tramp