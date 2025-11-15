UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Brzi voz udario u automobil, POGINULO petoro mladih - Jedna devojka preživela (VIDEO)

Sigurnosne kamere snimile su jezivu nesreću kod Budimpešte, u kojoj je stradalo petoro mladih ljudi, kada je brzi voz udario u automobil u kojem su bili.

Samo jedna devojka je preživela nesreću i ona se i dalje nalazi u bolnici.

Tragedija se dogodila 4. novembra, kada se Zoltan sa svojim prijateljima vraćao iz grada, u koji je odveo društvo da proslave što su mu odložili plaćanje saobraćajne kazne. U povratku je, iz još neutvršenih razloga, odlučio da zaobiđe železničku rampu iako je bilo jasno da voz nailazi.

On je dao gas i pokušao je da pređe prugu ali je voz, nažalost, bio brži. Kako je bio mrkli mrak, mašinovođa nije mogao da odreaguje. Iako ih u jednom trenutku video da automobil izlazi na šine, bilo je prekasno da ukoči. Udario je ogromnom brzinom u automobil, koji je potom gurao još nekih 500 metara preko šina.

Vlasti su sada objavile stravičan snimak.

"Policija redovno kontroliše skoro 5.500 železničkih pružnih prelaza u zemlji, kako sa zemlje, tako i iz vazduha. Ali ne mogu biti na svim njima 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji", napisali su, ukazujući na činjenicu da i vozači, biciklisti i pešaci moraju poštovati saobraćajne propise.

Petoro od šest osoba u vozilu poginulo je odmah, dok je šesta putnica, 18-godišnja Viktorija, bila u kritičnom stanju, ali je preživela brutalnu nesreću. Mlada devojka je zadobila povrede pluća i slezine, pa su je lekari držali u komi nekoliko dana kako bi stabilizovali njeno stanje.

Međutim, sada je povratila svest, a njena majka je za RTL rekla da je uspela da razgovara sa njom. Devojka bi veoma želela da se vrati kući, ali lekari kažu da će to morati da sačeka, jer njeno stanje zahteva dalju medicinsku terapiju.

Mlađi brat devojke i njena prijateljica takođe su poginuli u nesreći.

Autor: Iva Besarabić