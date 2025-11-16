'VIKALA JE NA MENE VIŠE NEGO ŽENA' Orban progovorio o odnosu sa Angelom Merkel i NASMEJAO sve

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel vikala na njega "čak i više nego supruga"

On je o tome govorio za podkast MD Meets.

- Poštovao sam Angelu Merkel... Čak je ponekad vikala na mene. To nije bilo lepo. Čak i više nego moja supruga... Ali ona je otvorena osoba, intelektualka - istakao je Viktor Orban i dodao:

- Bivša kancelarka nikada nije koristila svoju moć da nameće svoje stavove, na primer, Mađarskoj, i bila je spremna da sasluša i razgovara o argumentima drugih ljudi

Sam premijer, prema njegovim rečima, bio je skoro 100% u skladu sa Merkelovom po pitanju strateških interesa Evrope i odnosa sa Rusijom.

A na Evropskom savetu su ponekad delili istu platformu za mir i saradnju.

- Činila je dobre stvari za Nemačku i Evropu, iako je bilo i loših - priznao je šef mađarske vlade.

"Evropa je na pragu rata"

Podsetimo, mađarski premijer upozorio je juče da je situacija opasna i da je Evropa na pragu rata.

Građani Evrope moraju da dignu svoj glas, inače će evropski lideri zakoračiti u rat, rekao je Orban, dodajući da vidi ''iste znakove kao pred Prvi svetski rat'', prenosi MTI.

Stav mađarske vlade nije oblikovan prema interesima drugih, rekao je Orban, dodajući da je vođen interesima Mađarske i da će promovisati samo te interese, čak i ako se oni ne poklapaju sa interesima drugih.

