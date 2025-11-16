AKTUELNO

PRETIO DA ĆE AKTIVIRATI BOMBU U AVIONU ZA ČIKAGO: Letelica odmah prizemljena, policija dva sata tražila eksploziv u prtljagu

Avion kompanije Junajted erlajns iz Dalasa za Čikago bio je primoran danas da sleti u Sent Luis nakon što je putnik pretio da će aktivirati bombu.

Avion je preusmeren na Međunarodni aerodrom Lambert u Sent Luisu, u Misuriju, a jedan putnik je uhapšen, preneo je Sent Luis post - Dispeč.

Uhapšeni muškarac “rekao je da se bomba nalazi u prtljagu njegove supruge,” naveli su izvori.

Putnici su evakuisani i čekali su u delu aerodroma za prolaznike, izjavila je direktorka aerodroma Ronda Ham-Nibruž.

Ekspertski timovi za deaktiviranje bombi, antidiverzioni timovi, nastavili su da pretražuju avion više od dva sata kasnije, prema rečima direktorke.

Incident sledi nakon još jedne pretnje bombom na letu Junajted erlajnsa iz Hjustona za Vašington, 4. novembra.

