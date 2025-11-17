Amerika uvodi carine do 500 odsto kupcima ruske nafte! Tramp podržao odluku: Stvara se novi pritisak

Donald Tramp podržao je novi zakon Senata kojim se uvode visoke carine zemljama koje uvoze rusku energiju. Ovaj potez ima za cilj da izvrši pritisak na glavne kupce poput Indije i Kine usred tekućeg sukoba u Ukrajini.

- Republikanci donose zakon koji je veoma oštar i sankcioniše svaku zemlju koja posluje sa Rusijom - rekao je Tramp novinarima pre nego što je otišao iz Floride u Belu kuću.

Prema pisanju Blumberga, zakon bi dao Trampu ovlašćenje da uvede carine do 500 odsto na uvoz iz zemalja koje kupuju rusku naftu ili gas i za koje se smatra da nedovoljno podržavaju Ukrajinu.

Odredba je direktno usmerena na glavne potrošače ruske energije, uključujući Kinu i Indiju.

- Možda ćemo tome dodati i Iran - rekao je Tramp u nedelju, ne iznoseći detalje.

Zakon dolazi u vreme kada je Moskva intenzivirala napore da zauzme istočnoukrajinski železnički čvor Pokrovsk, dok nastavlja vazdušne napade širom zemlje. Ukrajina je, sa svoje strane, eskalirala napade dugog dometa na rusku naftnu infrastrukturu.

Autor: S.M.