UŽAS NA AUTO-PUTU, PRONAĐENE ODSEČENE ŽENSKE RUKE: Vozač u tri ujutru zvao policiju i prijavio JEZIVO otkriće

Jedan vozač je oko 3 sata jutros pozvao policiju, i prijavio da se na putu nalaze ostaci žene.

Patrolna vozila su odmah dojurila na deonicu auto-puta kod izlaza za Frojdenberg.

Auto-put je odmah zatvoren, a na mesto su stigli i kriminalistički detektivi.

Javno tužilaštvo još nije objavilo ukupan broj pronađenih delova tela. Međutim, prema pisanju nemačkog Bilda, veruje se da su to odsečene ruke žene.

Kako su tačno delovi tela završili na autoputu još uvek nije jasno.

Prve istrage ukazuju da nije u pitanju nesreća. A45 je ponovo otvoren ujutru, a istraga ubistva je u punom jeku.

