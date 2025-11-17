Akcija Evropola: Razotkrivena rasistička i ksenofobna propaganda na gejming platformama

Agencija Evropol je podržala operaciju osam zemalja u cilju identifikovanja i uklanjanja rasističke i ksenofobne propagande koja se deli putem gejminga i platformi za video igre, saopšteno je danas iz evropske policijske agencije.

Operacija u kojoj su učestvovali Danska, Finska, Nemačka, Luksemburg, Holandija, Portugalija, Španija i Velika Britanija, dovela je do otkrivanja hiljada URL adresa koje su povezane sa opasnim i nezakonitim onlajn materijalom, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, u okviru operativne akcije koju je 13. novembra sprovela Jedinica za Internet Evropske Unije (EU IRU), otkriveno je oko 5.408 linkova sa džihadističkim sadržajem, kao i 1.070 linkova sa nasilnim, desničarskim i terorističkim sadržajem, i 105 linkova sa rasističkim i ksenofobnim materijalom.

Ova zajednička akcija ukazuje na kompleksnost borbe protiv ovakve vrste onlajn sadržaja u video igrama i gejming platformama, navodi se u saopštenju Evropola.

Takav sadržaj, na primer, može da bude snimljen unutar onlajn igre, ili njene čet funkcije, a izmenjen pomoću nasilnog žargona, sugestivnih emotikona ili muzike, a zatim se širi putem platformi mejnstrim društvenih mreža.

Eksperti su pregledali niz platformi koje koriste mladi, ali i odrasli, a korisnici takvih gejming i striming platformi mogu da se sretnu sa mnoštvom opasnog i nasilnog sadržaja.

Kako se navodi u saopštenju, korisnici mogu da tokom igre simuliraju izvršenje terorističkog napada, pucnjave u školi, ili scene egzekucije u 3D tehnici, da montiraju video klipove sa sugestivnim emotikonima i dele ih na popularnim društvenim mrežama.

Druge platforme za video igre koriste se za regrutovanje maloletnika u razne ekstremističke i terorističke grupe, ili za lajvstrim stvarnih napada, pa čak i samoubistava.

U okviru operacije, razotkrivene su i hibridne ili specijalizovane platforme koje kombinuju striming i opcije za kupovinu video igara, a mnogi nalozi na takvim platformama ne mogu odmah da se prepoznaju kao problematični.

Preventvine aktivnosti EU IRU fokusirane su na tri ključne oblasti:monitoring i analizu terorističkog onlajn sadržaja, njihovo otkrivanje i javno privatna partnerstva.

Najnovija akcija je proistekla iz saradnje više službi širom Evrope koje su pratile niz zloupotreba gejming platformi, a odražava se i kroz nekoliko istraga koje je podržao Evropski centar za suzbijanje terorizma Evropola, navedeno je u saopštenju.

Evropol je organizovao više operativnih sastanaka i omogućio razmenu operativnih informacija i praksi zemalja učesnica akcije.

Autor: Marija Radić