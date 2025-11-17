Moskva se nada da će se SASTANAK PUTINA I TRAMPA održati čim se steknu uslovi: Oglasio se Kremlj

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da se Moskva nada da će se sastanak ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa održati čim se završe pripreme i steknu uslovi.

"Čim se ove pripreme završe i stvore uslovi za održavanje sastanka, nadamo se da će se on održati", kazao je Peskov, odgovarajući na pitanje RIA novosti.

Dodao je da je "teško predvideti kada će se ovi uslovi pojaviti", ali da su svi zainteresovani da se uslovi za sastanak ruskog i američkog lidera steknu što pre.

Prema njegovim rečima, i Vašington i Moskva su naveli da svaki samit mora biti produktivan, i da je priprema neophodna.

"Kao što znate, i u Vašingtonu i u Moskvi su više puta date izjave koje potvrđuju naše razumevanje da svaki samit mora biti produktivan. Produktivan samit zahteva pedantnu, temeljnu pripremu", rekao je Peskov.

Peskov je najavio da su u toku razgovori na nivou eksperata sa Ukrajinom, o razmeni zarobljenika.

"Postoje kontakti na ekspertskom nivou u vezi sa razmenom zatvorenika. Razgovori su u toku", rekao je Peskov novinarima, prenosi RIA Novosti.

Govoreći o sukobu u Ukrajini, Peskov je kazao da se odgovori na udare ukrajinskih oružanih snaga na rusku energetsku infrastrukturu sprovode redovno, i da ruske oružane snage nastavljaju napade na ukrajinsku vojnu i paravojnu infrastrukturu.

"Vidite da se odgovori na takve akcije kijevskog režima sprovode redovno. Naša vojska radi na vojnim i paravojnim ciljevima vezanim za energetsku infrastrukturu i nastavlja taj rad", istakao je Peskov.

On je kazao da Rusija ima kapacitet da otkloni sve posledice udara ukrajinskih oružanih snaga na energetsku infrastrukturu u najkraćem mogućem roku, izjavio je portparol ruskog predsednika.

"Imamo neophodne kapacitete da što pre otklonimo sve posledice i nastavimo sve izvozne pošiljke", kazao je Peskov.

Komentarišući izjavu nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa, da bi rat između Rusije i NATO-a mogao da počne do 2029. godine, Peskov je kazao da Rusija ne zagovara konfrontaciju sa NATO-om, ali da će zemlja biti primorana da preduzme mere kako bi osigurala bezbednost.

"Takva militaristička i proratna retorika se sve češće čuje iz evropskih prestonica. Znate da Rusija ne zagovara bilo kakvu konfrontaciju sa NATO-om, ali mi smo primorani da preduzmemo mere kako bismo osigurali našu bezbednost i naše interese. To je zato što sada moramo da odgovaramo za ono što vidimo u militarističkoj retorici. Takve izjave verovatno najbolje odražavaju situaciju", rekao je Peskov novinarima, komentarišući Pistorijusovu izjavu.

Autor: Marija Radić