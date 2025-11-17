Naoružani napadači upali u internat, ubili zamenika direktora i oteli učenice: Horor u Nigeriji

Naoružani napadači upali su tokom protekle noći u državnu školu-internat u nigerijskoj državi Kebi, u kojoj su ubili zamenika direktora i oteli nepoznat broj učenica, saopštili su lokalni zvaničnici.

Napadači, koji su bili naoružani puškama upali su u vladinu srednju školu za devojčice u gradu Maga, oko 01 sat posle ponoći po lokalnom vremenu.

Nastavnik škole koji je govorio pod uslovom anonimnosti, potvrdio je za Rojters da je zamenik direktora te ustanove, Hasan Jakubu Makuku ubijen dok je pružao otpor napadačima, kao i da je tom prilikom povređen radnik obezbeđenja.

Prema njegovim rečima, naoružani ljudi su pobegli ka susednoj državi Zamfara sa otetim učenicama.

Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad.

pročitajte još UŽAS U PLAVNI: Čovek upao u septičku jamu

Autor: Marija Radić