AKTUELNO

Svet

Naoružani napadači upali u internat, ubili zamenika direktora i oteli učenice: Horor u Nigeriji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Rich Lam/The Canadian Press ||

Naoružani napadači upali su tokom protekle noći u državnu školu-internat u nigerijskoj državi Kebi, u kojoj su ubili zamenika direktora i oteli nepoznat broj učenica, saopštili su lokalni zvaničnici.

Napadači, koji su bili naoružani puškama upali su u vladinu srednju školu za devojčice u gradu Maga, oko 01 sat posle ponoći po lokalnom vremenu.

Nastavnik škole koji je govorio pod uslovom anonimnosti, potvrdio je za Rojters da je zamenik direktora te ustanove, Hasan Jakubu Makuku ubijen dok je pružao otpor napadačima, kao i da je tom prilikom povređen radnik obezbeđenja.

Prema njegovim rečima, naoružani ljudi su pobegli ka susednoj državi Zamfara sa otetim učenicama.

Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad.

pročitajte još

UŽAS U PLAVNI: Čovek upao u septičku jamu

Autor: Marija Radić

#Direktor

#Napad

#Nigerija

#Ubistvo

#internat

POVEZANE VESTI

Svet

DETALJI DRAME U JEREVANU: Napružani napadači upali u policijsku stanicu, odjekuju eksplozije, ima i ranjenih

Hronika

STRAVA I UŽAS U MEKSIKU! Naoružani napadači ubili ljude, među žrtvama ima i dece

Svet

Gradonačelnik izrešetan pred ljudima u centru grada: Horor na festivalu u Meksiku, građani u panici bežali sa lica mesta (VIDEO)

Svet

MASAKR U MEKSIKU: Najmanje 10 osoba ubijeno tokom verske proslave, među stradalima i deca

Svet

DRAMA U HJUSTONU - Dve osobe ubijene, tri povređene u odvojenim pucnjavama

Svet

HAOS U AVGANISTANU: Troje španskih turista UBIJENO u oružanom napadu, policija hitno reagovala, oglasio se i PREMIJER SANČEZ!