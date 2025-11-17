Čuvene sestre bliznakinje umrle na isti dan: Izabrale potpomognuto samoubistvo

Sestre bliznakinje Alis i Elen Kesler preminule su danas u 89 godini.

One su bile poznate pevačice, igračice, glumice i zabavljačice, a kako piše Bild njihove "duge noge" su ih učinile svetski poznatim.

Prema pisanju nemačkog portala kriminalistička policija je danas popodne obaveštena da se sestre odlučile za "potpomognutu smrt", koja je u Nemačkoj dozvoljena u određenim uslovima - ako je svojevoljna i ako je osoba prihički i pravno sposobna.

Sestre Alis i Elen Kesler rođene su 1936. godine u Nerhau, a bile su posebno popularne u Nemačkoj i Italiji 50-ih i 60-ih godina prošlog veka.

One su 2024. godine u intervjuu za Bild rekle da bi želele da budu sahranjene u istoj urni, zajedno sa pepelom njihove majke i omiljenog psa.

Odlikovane su Zlatnom ružom Montrea i Saveznim krstom za zasluge, a bile su i počasni građani rodnog grada Nerhaua.

Ove godine dobile su Bavarski orden za zasluge.

