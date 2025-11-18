TELA MAJKE I ĆERKE (10) NAĐENA U ZAMRZIVAČU! Brutalan zločin u državi u kojoj živi mnogo Srba: Uhapšena braća, a detalji su JEZIVI

Tela majke (34) i ćerke (10) poreklom iz Sirije, koje su nestale u julu 2024, pronađena su u zamrzivaču u stanu u Inzbruku. Dvojica osumnjičenih - braća - već su uhapšeni i nalaze se u pritvoru. Austrijska policija je u utorak objavila jezive detalje slučaja.

"Nakon detaljne istrage pronašli smo tela Sirijke i njene ćerke u stanu u Inzbruku - njihova tela su bila sakrivena u velikom zamrzivaču, u udaljenom delu ostave, iza pregrade od gipsanih ploča", saopštila je policija Tirola na konferenciji za novinare.

Prema pisanju austrijskih medija, policija već mesecima istražuje slučaj nestanka.

Svedok čuo kako dete viče: "Mama"

Istražitelji veruju da je reč o dvostrukom ubistvu, a dva muškarca osumnjičena za zločin, 55-godišnji Austrijanac, koji je bio blizak prijatelj ubijene žene i njegov 53-godišnji brat, uhapšeni su prošlog juna i od tada se nalaze u pritvoru, prenosi list "Blik".

Istražitelji su otkrili da je stariji od njih dvojice pokušao da proda ženin nameštaj preko interneta ubrzo nakon njenog nestanka.



Policija je jutros sazvala konferenciju za novinare. Prema rečima direktora policije Helmuta Tomaka, sve je počelo kada je rođak žrtve koji živi u Nemačkoj prijavio njen nestanak policiji.



- Njen kolega je izjavio da žena i njena ćerka kreću na duže putovanje i da je ona dala otkaz na poslu. Ovaj kolega je 55-godišnji Austrijanac, sa kojim je žrtva imala blisku ličnu vezu. Vremenom su rasle sumnje da su žena i njena ćerka bile žrtve nasilnog zločina - rekao je Tomak.

Usledile su brojne intenzivne istrage - kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Optuženi, 55-godišnji kolega žrtve, prvi put je priznao nesreću u novembru ove godine.

- Takođe je izjavio da su tela bila u zamrzivaču u njegovom stanu - naglasio je direktor državne policije.

Katja Terš, šefica Tirolske državne kancelarije kriminalističke policije, potom je rekla da je stan bio zaključan i u početku nije davao nikakve naznake gde su majka i ćerka.



- Međutim, svedok je na kraju izjavio da je čuo krike: "Mama". Glavni osumnjičeni je bio jedini koji je "znao", odnosno tvrdio je da majka i ćerka putuju u Tursku u posetu rođacima. Mobilni telefon, koji je u ovom slučaju ostavljen u stanu, takođe je pregledan. Sa ovog telefona nisu obavljeni pozivi nakon 21. jula 2024. godine. Sa naloga žrtve su slate samo poruke - na primer, obaveštenje o otkazu. I nikakve dalje poruke nisu napisane na maternjem jeziku žrtve, arapskom - otkrila je Terš.

Brat osumnjičenog je takođe na kraju došao pod istragu.

- Tokom meseci, njih dvojica su se mnogo trudili da sakriju svoje postupke. Na primer, kupili su dva zamrzivača - jedan od njih čak i pre nestanka - i skladištili ih u skladištu. Ali su ubrzo nakon toga raskinuli ovaj ugovor. Posle više od 16 meseci, konačno je utvrđeno gde se nalaze majka i ćerka - dodala je ona.

Nestale prošlog leta

Sirijka i njena ćerka su živele u Insbruku, a nestanak je prijavio u julu 2024. njihov rođak koji živi u Dizeldorfu, nakon što su ga tamo posetile, otkad im se gubi svaki trag, saopštila je policija.

Nakon višemesečnog praćenja, osumnjičeni su uhapšeni prošlog juna. Pre samo nekoliko dana, glavni osumnjičeni, star 55 godina, priznao je gde su sakrivena tela. Nakon ovog priznanja, pretražen je stan njegovog brata u Insbruku, a tela su pronađena.

Javno tužilaštvo postupa pod pretpostavkom da je u pitanju ubistvo, a ne nesrećni slučaj.

Portparol pravosudnih vlasti odbio je da komentariše mogući motiv. On je samo izjavio da su Sirijka i 55-godišnji muškarac imali prijateljstvo "koje je opisano kao komplikovano". Kako su žena i njena ćerka ubijene još nije jasno, prema policijskim navodima. Pošto zamrzivači nisu bili u funkciji tokom njihovog pritvora, tela su bila u jakom stanju raspadanja, rekli su.

Optuženi nisu priznali optužbu za ubistvo. Kako je do ubistva došlo, još nije utvrđeno, kao ni koji je motiv za ovaj užasan zločin.

- Ostaci su u uznapredovalom stanju raspadanja, što prirodno predstavlja izazov za dalju istragu. Uzrok smrti ostaje nejasan - rečeno je na konferenciji.

Autor: D.Bošković