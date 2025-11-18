AKTUELNO

ALBANSKA MAFIJA PLANIRALA ATENTAT U BRISELU: Tužilac im bio meta, ucenjen na MILION EVRA!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Virginia Mayo ||

Osam osoba, za koje se sumnja da su deo albanskog klana umešanog u trgovinu drogom, uhapšeno je u Belgiji zbog sumnje da su planirali atentat na tužioca u Briselu, Juliena Moinila.

Le Soir piše da je u utorak izvedeno 18 pretresa u okviru istrage o smrtonosnim pretnjama državnom tužiocu u Briselu.

Pre nekoliko dana, međunarodni istraživački mediji su pisali da je albanska mafija ucenila njegovu glavu na milion evra.

Pretresi su uglavnom izvršeni u Briselu, ali i u Levenu. Osam osoba je uhapšeno i trenutno su u ispitivanju.

"Nakon ispitivanja, sudija će odlučiti da li će ostati u pritvoru", saopštili su iz tužilaštva.

Tokom jula 2025. federalno tužilaštvo je obavešteno od strane federalne policije Brisela o mogućem planu za atentat na državnog tužioca u Briselu.

"Glavni osumnjičeni, čini se, imaju kriminalnu prošlost povezanu sa organizovanom trgovinom drogom. Sumnja se da su aktivni unutar albanskih kriminalnih mreža", navodi javno tužilaštvo.

Kako ističu, tokom poslednjih meseci, federalna policija Brisela, pod nadzorom sudije zaduženog za ovaj slučaj od strane federalnog tužilaštva, sprovela je "dubinsku istragu"..

Autor: D.Bošković

