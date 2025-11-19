Tramp: Saudijska Arabija će postati važan saveznik SAD van NATO-a

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će proglasiti Saudijsku Arabiju važnim saveznikom SAD van NATO-a, što predstavlja jačanje odbrambenih veza između Vašingtona i te zalivske monarhije.

Tramp je, prema navodima CBS-a, odluku objavio na svečanoj večeri u Beloj kući, organizovanoj u čast saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana.

Ova najava bi mogla da otvori put daljoj saradnji dve zemlje u oblasti bezbednosti, uključujući lakši pristup američkoj vojnoj opremi.

Sjedinjene Države trenutno imaju 20 glavnih saveznika van NATO-a, među kojima su i zemlje Bliskog istoka poput Izraela, Katara, Kuvajta, Bahreina, Egipta, Tunisa i Jordana.

- Jači i sposobniji savez će unaprediti interese obe zemlje i služiće najvišim interesima mira - rekao je Tramp tokom večere.

Sastanke su obeležile svečane ceremonije u Beloj kući, uključujući i vojni prelet, a Tramp je tom prilikom pozvao na još snažniju vojnu i ekonomsku saradnju.

Prema saopštenju Bele kuće, Saudijska Arabija će kupiti stotine tenkova i borbenih aviona i sarađivati sa SAD u oblasti veštačke inteligencije i civilne nuklearne energije.



Bin Salman je najavio i ulaganja od gotovo 1.000 milijardi dolara u SAD, povećana sa dosadašnjih 600 milijardi.

Istovremeno, članovi Trampove porodice imaju određene poslovne interese u Saudijskoj Arabiji, ali je predsednik naveo da "nema nikakve veze" sa tim aranžmanima.

Kako ističe američki CBS, ostaje nepoznato da li će se Saudijska Arabija pridružiti Abrahamovim sporazumima, diplomatskoj inicijativi koju je Tramp predvodio tokom prvog mandata, a koja je dovela do normalizacije odnosa Izraela sa više arapskih država.

Bin Salman je rekao da Saudijska Arabija želi da se priključi, ali samo ukoliko se vidi napredak u stvaranju palestinske države.

Ipak, ljudska prava ostaju kamen spoticanja u odnosima dve zemlje.

Američke obaveštajne službe su 2021. godine zaključile da je Bin Salman odobrio ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija 2018. godine.

Tramp je novinarima rekao da veruje da prestolonaslednik "nije znao ništa" o tom slučaju, dok je Kašogija opisao kao "izuzetno kontroverznog", dok je Bin Salman izjavio da mu je "bilo veoma bolno" da čuje za to ubistvo.

Dvojica lidera prethodno su potpisala novi strateški sporazum o odbrani, a američki predsednik je dan ranije izjavio da će SAD prodati lovce F-35 Saudijskoj Arabiji.

