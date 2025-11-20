ŠOK OTKRIĆE U ITALIJI! GODINAMA KRIO DA MU JE MAJKA UMRLA: Telo čuvao u podrumu kuće, kako bi svakog meseca primao njenu penziju

Tokom istrage otkriveno je da je muškarac mrtvo telo svoje majke držao u podrumu tri godine.

Neverovatni incident, koji je trenutno pod istragom, dogodio se u Borgo Virđiliju, gradu sa oko 15.000 stanovnika na obodu Mantove (Italija). Incident je otkriven pre nekoliko dana kada se 57-godišnji muškarac, nadajući se – nije jasno kako – da će se izvući, pojavio u matičnoj službi Borgo Virđilija obučen u žensku haljinu i sa perikom.

Namera je očigledno bila da preuzme identitet svoje majke, tek toliko dugo da obnovi ličnu kartu. Međutim, službenicima gradske skupštine trebalo je samo nekoliko trenutaka da shvate da se iza maske krije muškarac srednjih godina.

Šok otkriće

Pozvan da se vrati u kancelariju obučen u prikladniju odeću, 57-godišnjaka je čekalo neprijatno iznenađenje. Po povratku u opštinsku matičnu službu, dočekali su ga i službenici na šalteru i lokalni policajci. Zatim su počeli da sprovode neophodne istrage, neophodne barem da bi se razumelo zašto se osoba pojavila na obnavljanju lične karte prerušena u stariju damu.

I tako je isplivala na videlo mračnija strana priče. Tokom istrage, lokalni policajci su otkrili da je 57-godišnjak, nakon smrti majke, sakrio njeno telo u podrumu, zatim se pravio da se ništa nije dogodilo i nastavio da prima penziju.

Čuvao je mrtvu čak tri godine

Prema početnim informacijama o slučaju, žena je preminula prirodnom smrću 2022. godine.

Ostaci starije žene, sada mumificirani, prebačeni su u mrtvačnicu bolnice u Mantovi na pregled.

Istraga je u toku, a 57-godišnjak bi mogao biti optužen za prikrivanje leša i prevaru protiv Nacionalnog instituta za socijalno osiguranje (INPS).

Autor: Jovana Nerić