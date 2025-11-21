Zatvorenik savladao čuvara i pobegao iz bolnice nakon operacije slepog creva: Šok situacija u Austriji

Pritvorenik kog su zatvorski čuvari doveli u bolnicu na operaciju uspeo je da pobegne nakon što mu je izvađeno slepo crevo, javlja Heute.

Kevin A. uspeo je da pobegne iz bolnice u Vircbruku u Austriji, a tom prilikom savladao je jednog službenika.

Sve se desilo u nedelju kada je pritvorenik, koji je bio pod nadzorom dvojice pravosudnih stražara, posle operacije slepog creva, pobegao iz bolnice u Vircbruku. Reč je o dvadesetčetvorogodišnjem Kevinu A., kome se na teret stavljaju prevare.

Sada je postalo poznato kako je tačno izveo spektakularno bekstvo.

Prema izveštaju lista Kurier, tokom odlaska u toalet oborio je jednog pripadnika pravosudne straže.

Nakon toga, dvadesetčetvorogodišnjak je, uprkos nedavno obavljenoj operaciji, bio brži od svojih čuvara.

Kako je u četvrtak saopštilo Ministarstvo pravosuđa, potraga za beguncem i dalje je u toku.

Kevin A. je bio u istražnom pritvoru zbog prevara. Između ostalog, protiv njega se vodi istraga zbog prevare, teške i profesionalne prevare, kao i zbog kriminalnog udruživanja.

